Frankfurtská nemocnice přijala Američana nakaženého ebolou, jeho stav je stabilní

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  9:46aktualizováno  9:46
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Kolona policejních a hasičských vozů převáží do berlínské nemocnice Charité...

Kolona policejních a hasičských vozů převáží do berlínské nemocnice Charité amerického pacienta nakaženého ebolou z Konga. (20. května 2026) | foto: CTK / DPA / Christophe Gateau ČTK

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Německo přijalo dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zdravotník je v péči lékařů v univerzitní nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu, další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizován v Česku.

Nakažený americký zdravotník přiletěl v noci na pondělí na mezinárodní letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, následně jej izolační sanitka převezla do místní univerzitní nemocnice.

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) předtím uvedlo, že se nákaza ebolou potvrdila u dalšího amerického občana, který v Kongu pracoval pro humanitární organizaci. Testy byly pozitivní na variantu viru Bundibugyo, která se nyní v zemi šíří.

Frankfurtská nemocnice dopoledne sdělila, že pacient „vykazuje příznaky odpovídající nemoci“. Jeho transport z Konga byl podle Tima Wolfa ze zvláštní izolační jednotky pro nakažlivé choroby bezproblémový. „Stav osoby je v této chvíli stabilní,“ dodal.

Konžské úřady v neděli uvedly, že počet potvrzených případů eboly v zemi vzrostl na 1 873, přičemž 672 lidí na onemocnění zemřelo. Epidemie vyhlášená v polovině května je podle afrických zdravotnických úřadů nejrychleji se šířícím ohniskem této nemoci v historii. Sousední Uganda dosud hlásí 20 potvrzených případů a dvě úmrtí. Jeden případ nákazy v červnu nahlásila i Francie. Nemoc se projevila u lékaře, který se vrátil z mise v Kongu.

Německo na žádost Spojených států přijalo jednoho amerického občana nakaženého ebolou už 20. května. Později se k němu v nemocnici v Berlíně připojila i jeho žena a čtyři děti, u kterých se ovšem nákaza nepotvrdila. Další Američan s rizikem nákazy byl ve stejnou dobu hospitalizován v pražské Fakultní nemocnici Bulovka. Ani u něj se nakonec nákaza neprojevila. Na počátku června byli všichni z nemocnic propuštěni. Američan hospitalizovaný v Berlíně ale podle lékařů jen těsně unikl smrti.

Ebola se projevuje nejdříve příznaky podobnými chřipce a postupně krvácením do stolice, vnitřním krvácením a selháváním orgánů. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) i Světová zdravotnická organizace (WHO) považují riziko šíření nákazy mimo zasažené oblasti za nízké. Nejnovější, už 17. epidemii eboly v Kongu způsobila varianta viru Bundibugyo, proti níž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.

20. května 2026
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