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Řidič v Německu najel do skupiny lidí. Policie na auto střílela, útočník jí uprchl

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  11:45aktualizováno  11:45
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Policisté v okolí Hannoveru stříleli na auto, které vjelo do skupiny lidí, na...

Policisté v okolí Hannoveru stříleli na auto, které vjelo do skupiny lidí, na obrázku poškozený Mercedes-Benz. (27. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Zaparkované auto na místě incidentu, při němž řidič v okolí Hannoveru najel do...
Policista v noci zajišťuje místo činu v okolí Hannoveru poté, co řidič najel do...
Zaparkované auto na místě incidentu, při němž řidič v okolí Hannoveru najel do...
Policisté v noci zajišťují místo činu v okolí Hannoveru poté, co řidič najel do...
5 fotografií
Řidič na severu Německa najel v pondělí pozdě večer do skupiny lidí, několik z nich utrpělo zranění. Řidič poté začal ujíždět a policisté museli použít zbraně, aby vůz zastavili. Podle policie byl čin úmyslný, ale nešlo o terorismus.

Dotyčný a jeho případní spolupachatelé z místa následně utekli. Policie totiž zatím neví, zda ve voze byl jen jeden člověk. Vyšetřovatelé předpokládají, že posádka vozu i skupina na ulici se vzájemně zná.

Událost se stala krátce před půlnocí v dolnosaském městě Neustadt am Rübenberge nedaleko Hannoveru. Okolnosti nejsou zcela jasné, policie stále prověřuje sled událostí i zapojení jednotlivých lidí. Řidič najel autem do skupinky lidí blízko stanoviště všeobecné dopravní kontroly.

Policisté následně na ujíždějící vůz stříleli, čímž ho zastavili. Útočník, případně útočníci, následně pěšky utekli a vypátrat se je dosud nepodařilo ani s pomocí policejního psa.

Přesný počet zraněných policie nezveřejnila. Několik lidí utrpělo lehčí zranění, několik dalších pak zranění vážná. V ohrožení života ale nikdo není.

NDR uvedla, že na místě zasahoval velký počet policistů, někteří z nich byli vybaveni i automatickými puškami. Stanice dále uvedla, že na dostupném videu byl vidět poškozený vůz značky BMW, který byl zřejmě použit k útoku. Na okraji ulice stál ještě mercedes, který měl poničené zadní okno. Zda i tento automobil byl součástí incidentu, není podle NDR jasné.

Neustadt am Rübenberge

Neustadt am Rübenberge

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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