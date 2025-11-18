Německý ministr obrany uvedl, že Rusko se snaží o modernizaci své armády. Vojenští analytici předpokládali, že by mohlo napadnout NATO v roce 2029. „Nyní však slýcháme odhady, které poukazují na možnou eskalaci již v roce 2028. A někteří vojenští historici se dokonce domnívají, že jsme již prožili poslední mírové léto,“ řekl v rozhovoru pro německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung .
Pistorius zřejmě narážel na slova historika Sönkeho Neitzela z Postupimské univerzity, který na jaře varoval, že ruské vojenské akce by se mohly rozšířit i dál do Evropy a Němci mohou letos zažít poslední mírové léto.
„Stále věřím, že válka s Ruskem by mohla přijít rychleji, než si někteří lidé dokážou představit,“ uvedl v září, přičemž připustil, že situaci vnímá ale pozitivněji než předtím, a to díky závazku států NATO věnovat 3,5 procenta přímo na obranu a skutečnosti, že americký prezident Donald Trump nenaplnil obavy, že opustí Evropu.
„Nyní není pochyb, kdo je agresor,“ reagovala na ministrův rozhovor pro německý deník mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.
Vyjádřil se i Kreml. „Taková militaristická rétorika se z Evropy ozývá stále častěji,“ uvedl jeho mluvčí Dmitrij Peskov. Podle něj Rusko neusiluje o žádnou konfrontaci s NATO. „Ale možná budeme nuceni přijmout opatření k zajištění naší bezpečnosti.“
Podle Pistoriuse je zapotřebí, aby Západ byl na ruský útok připraven. Německo podle něj musí posílit své bojové kapacity. Berlín se nyní snaží přeměnit Bundeswehr na nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Přichází s novým modelem náboru lidí, vojenský personál chce posílit i o záložníky.
Pistorius je přesvědčen, že NATO musí ukázat svaly, aby Rusko odradilo od útoku na východní křídlo NATO. V létě řekl, že němečtí vojáci budou v případě potřeby připraveni zabíjet ruské útočníky. „Pokud odstrašování nefunguje a Rusko zaútočí, stane se to? Ano,“ řekl. Zdůraznil, že Německo chce žít v míru, ale musí ukázat možným agresorům, že není slabé a neschopné obrany.