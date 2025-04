ZDF společně s digitálním analytikem Stevenem Broschartem, který spolupracuje i s německou policií, údajně objevila podezřelé vyhledávací dotazy z Ruska v době před incidentem. Čtyři dny před ním se už Rusové ptali na „teroristický útok v Mannheimu“.

Jiné vyhledávací dotazy zněly „útok v Německu“, „útok na Michaela Stürzenbergera“ nebo „Michael Stürzenberger pobodán“. Rusové též zkoumali veřejně dostupné webové kamery na mannheimském tržišti.

Podle Broscharta to naznačuje, že Rusové znali útočníka. „Našli jsme faktické vyhledávací dotazy na pachatele v předstihu, na pachatelovo jméno, a to je velmi, velmi neobvyklé,“ zdůrazňuje analytik.

Gerhard Conrad, bývalý důstojník německé zahraniční zpravodajské služby BND, uvedl, že tyto dotazy nejsou důkazem ruského zapojení, upozorňuje, že ruské špionážní služby mají ještě od dob studené války tradici podobných provokací. Podle Conrada to však naprosto zapadá do ruské strategie hybridní války a německé tajné služby by měly možné spojení mezi Rusy a útočníkem sledovat.

„Myslím, že je zcela zřejmé, že tyto digitální stopy a jejich vyhodnocení a analýza by mohly být důležitou součástí toho, jak se přiblížit mnohem blíže k pravdě, a je třeba vzít je v úvahu,“ okomentoval zjištění ZDF poslanec za Zelené a předseda parlamentního výboru pro kontrolu zpravodajských služeb Konstantin von Notz.

V Mannheimu v červnu minulého roku útočil utečenec z Afghánistánu. Zranil pět lidí, včetně Stürzenbergera, a zabil policistu. U soudu uvedl, že útočil v reakci na válku v Pásmu Gazy.

Německý týdeník Der Spiegel ve spolupráci s portálem The Insider zjistil, že dva afghánští žadatelé o azyl v Německu jsou podezřelí ze špionáže pro ruskou zpravodajskou službu GRU.

Němci Rusy podezírají ze sabotáže německých vojenských lodí, poškození aut po celém Německu, stejně jako z výbušných akcí na letadlech německé přepravní služby DHL. Podle německé kontrarozvědky Rusové často verbují lidi mezi pachateli drobné trestné činnosti, kteří pak páchají sabotážní akce či provádějí špionážní činnost.