V Německu evakuovali rychlovlak. Muž s dělbuchy a noži hrozil cestujícím

  10:42
Muž v rychlovlaku z Cách do Frankfurtu nad Mohanem vyhrožoval ve čtvrtek večer spolucestujícím. Ve voze nechal explodovat dělobuchy, 12 lidí se lehce zranilo. Policie vlak evakuovala.
Muž v rychlovlaku z Cách do Frankfurtu nad Mohanem ve čtvrtek večer vyhrožoval spolucestujícím a nechal ve voze explodovat dělbuchy. (3. dubna 2026) | foto: AP

Mluvčí policie s odkazem na svědky incidentu oznámil, že muž ve vlaku zapálil pyrotechnické předměty naplněné umělohmotnými kuličkami. Pak upřesnila, že šlo o dva dělbuchy. Později u něj byly v batohu nalezeny dva nože, dvě volně prodejné dýmovnice a maska.

Muž v rychlovlaku z Cách do Frankfurtu nad Mohanem ve čtvrtek večer vyhrožoval spolucestujícím a nechal ve voze explodovat dělbuchy. (3. dubna 2026)

Poté, co zapálil dělbuchy, se dotyčný ukryl na toaletě. Tam ho jeden z cestujících zavřel do doby, než vlak dojel na nádraží v Siegburgu, který leží na severovýchod od Bonnu.

Na místě zasahoval velký počet policistů, někteří z nich se zbraněmi. Policie rychlovlak, v němž bylo asi 180 lidí, evakuovala. Mnoho cestujících bylo na cestě na velikonoční svátky. Nakrátko byli převezeni do nedaleké tělocvičny, kde se o ně postarali hasiči. Vlak i koleje prohlédla policie a pak mohl rychlík pokračovat v cestě.

Dvacetiletého muže z Cách zadržela. Motivy jeho činu nejsou jasné.

Lidé, kteří utrpěli zranění, mají podle policie jen lehké oděrky kůže. Jeden z cestujících utrpěl pravděpodobně poškození sluchu. Záchranáři ho odvezli do nemocnice v Bonnu, brzy z ní byl ale propuštěn.

