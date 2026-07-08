Útok na gymnáziu v Bavorsku. Policie pachatele zadržela, zranil několik lidí

Deník Bild s odvoláním na své zdroje napsal, že čtyři lidé utrpěli těžká zranění. V Bavorsku je stále školní rok, prázdniny dětem začnou v srpnu.
Schongau je městečko s asi 13 tisíci obyvateli na jihu Bavorska nedaleko hranic s Rakouskem. Události ve škole podle policie naznačují, že se tam odehrál útok. Jednoznačné potvrzení však zatím nevydala.
Nejasná je také bilance zraněných, podle policie jich je do deseti, povaha jejich poranění ale v tuto chvíli není zřejmá. Zda jsou mezi zraněnými žáci, nebo jen učitelé, se zatím také neví. Bild napsal, že podezřelý ze školy utekl, ale policie ho následně zadržela.
Německo v posledních letech zaznamenalo několik útoků na školách. Například loni v září v Essenu mladý Kosovan napadl učitelku na střední škole, školníka v další škole a náhodného kolemjdoucího. Podle vyšetřovatelů byl motiv islamistický. Rovněž loni bývalý spolužák na škole v Bavorsku napadl dva čtrnáctileté chlapce kladivem.