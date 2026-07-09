Na bavorském gymnáziu útočil mladý Chorvat. Je ve vazbě, zraněné zachránili spolužáci

Autor: ,
  21:07aktualizováno  21:07
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Na gymnáziu ve Schongau útočil šestnáctiletý mladík. (8. července 2026)

Na gymnáziu ve Schongau útočil šestnáctiletý mladík. (8. července 2026) | foto: ČTK

Na gymnáziu ve Schongau útočil šestnáctiletý mladík. Na místě zasahovala...
Na gymnáziu ve Schongau útočil šestnáctiletý mladík. (8. července 2026)
Na gymnáziu ve Schongau útočil šestnáctiletý mladík. Na místě zasahovala...
Německá policie zasahuje na gymnáziu ve městě Schongau, kde útočil...
10 fotografií
Šestnáctiletý mladík, který ve středu v areálu gymnázia v bavorském Schongau nožem těžce zranil dvě třináctileté dívky, je ve vyšetřovací vazbě. Je podezřelý mimo jiné z pokusu o vraždu ve dvou případech, sdělily policie a státní zastupitelství. Mladík podle agentury DPA podstupoval psychiatrickou léčbu.

Mladý Chorvat byl znám i bezpečnostním orgánům. Mnichovské státní zastupitelství ho vyšetřuje kvůli dvěma incidentům z roku 2025, včetně údajných výhrůžek spolužákům a glorifikace střelby ve školách na sociálních sítích. Policie a státní zástupci však uvedli, že během vyšetřování neexistovaly žádné důvody pro zadržení.

Bavorská ministryně školství Anna Stolzová podle DPA školu navštívila a vyjádřila vděčnost dvěma učitelům, kteří zkrotili podezřelého pachatele, a také studentům, kteří okamžitě přispěchali na pomoc dvěma vážně zraněným dívkám.

„Jedna z dívek by s největší pravděpodobností vykrvácela, kdyby to neudělali. Pravděpodobně jí zachránili život. V mých očích jsou to skuteční hrdinové,“ řekla. Podle DPA si studenti strhli trička a přiložili dívkám tlakové obvazy. Policie a učitelé útočníka, který měl u sebe nůž i pistoli, přemohli.

Policie mu zabavila nůž, pistoli a střelivo. Podle informací DPA vyšetřovatelé prověřují, zda byla střelná zbraň, ze které podezřelý vystřelil a která následně selhala, vyrobena pomocí 3D tiskárny.

V Bavorsku je stále školní rok, prázdniny dětem začnou v srpnu. Schongau je městečko s asi 13 tisíci obyvateli na jihu Bavorska nedaleko hranic s Rakouskem.

Německo v posledních letech zaznamenalo několik útoků na školách. Například loni v září v Essenu mladý Kosovan napadl učitelku na střední škole, školníka v další škole a náhodného kolemjdoucího. Podle vyšetřovatelů byl motiv islamistický. Rovněž loni bývalý žák ve škole v Bavorsku napadl dva čtrnáctileté chlapce kladivem.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Dotkl se „Trumpova“ jezírka, čelí obvinění z jeho poničení. Olympionik vinu odmítá

Bývalý americký olympijský kanoista David Hearn odmítl obvinění z poškození...

ONLINE: Francie - Maroko, repríza minulého semifinále MS. Kdo projde dál?

Francouzský kapitán Kylian Mbappé se raduje z gólu v osmifinále MS proti...

Na bavorském gymnáziu útočil mladý Chorvat. Je ve vazbě, zraněné zachránili spolužáci

Na gymnáziu ve Schongau útočil šestnáctiletý mladík. (8. července 2026)

Jsem na vás obě hrdý! Českým tenistkám pogratulovali Pavel, Babiš i Vystrčil

Karolína Muchová se raduje z postupu do finále Wimbledonu.

Alpine Pro přišlo ve Zlíně o zboží za půl miliardy. Počítáme s nejhorším, líčí majitel

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Emoce, šok i nevěřícné pohledy. Jak vypadala česká wimbledonská pohádka

Karolína Muchová postupuje do finále Wimbledonu.

Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové

Linda Nosková tomu nemůže uvěřit. Postoupila do finále Wimbledonu!

Poslední slovo

Batrachomýomachia po česku a její souvislosti nejen s angorskými králíky

Karel Oliva

Hodnotit plnění programu po půl roce? Marketingový tah vlády, míní experti

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci k vyhodnocení plnění...

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

Rakušan vyčítá vládě atmosféru strachu. Kupka aroganci, nekompetentnost a chaos

Předseda STAN Vít Rakušan, místopředsedkyně hnutí Michaela Šebelová a poslanec...

OBRAZEM: Zkáza Baťova Zlína. Obrovská mračna prachu, hustý dým, v akci vrtulníky

Bývalé centrum Baťova obuvnického impéria zachvátil ničivý požár. (9. července...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.