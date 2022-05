„Malé celostátní volby“ na západě Německa nemají favorita. Sociální demokraté ale věří v návrat na trůn

Kromě toho vyplývá důležitost regionu i ze skutečnosti, že se v něm soustřeďují všechny problémy, které trápí i zbytek Německa: řadu let zanedbávaná dopravní infrastruktura, utlumování tradičního těžkého průmyslu včetně těžby uhlí a s tím související přechod na zelenou ekonomiku. Za kritické bývají řadu let označovány i problémy s integrací cizinců, případně potomků zahraničních pracovníků.

Křesťanští demokraté (CDU), kteří jsou od loňského podzimu v celoněmecké politice v opozici, zde minulých pět let vládli v koalici s liberálními Svobodnými demokraty (FDP). Pokud by se jim podařilo prvenství obhájit, byl by to úspěch i jejich celostátního předsedy Friedricha Merze, který sám z tohoto regionu pochází a v kampani se osobně velmi výrazně angažoval.

Vítěz může skončit mimo vládu

Dosavadní premiér, 46letý Hendrik Wüst „zdělil“ úřad ministerského předsedy teprve loni v říjnu po tehdejším šéfovi křesťanských demokratů Arminu Laschetovi. Po předchůdci převzal i personální složení vlády a její program. Jeho součástí bylo také posílení bezpečnosti, ať zaměstnáním nových policistů či systematickým potíráním kriminality arabských a tureckých klanů.

V průzkumech má sice Wüst nad svým sociálnědemokratickým vyzyvatelem, 53letým Thomasem Kutschatym náskok. Avšak i případné Wüstovo vítězství nemusí znamenat, že bude moci jako premiér pokračovat. S dosavadním koaličním partnerem FDP totiž s největší pravděpodobností přijdou o těsnou většinu v zemském sněmu.

Pokud by chtěli pokračovat, potřebovali by ještě třetí stranu. V úvahu připadají pouze Zelení, pokud by jim nevadila dosud vládnoucí CDU.

Naproti tomu sociální demokraté, i kdyby se umístili jako druzí, budou mít po volbách s největší pravděpodobností víc koaličních možností. Buď by mohli vládnout se Zelenými, kteří zřejmě výrazně posílí. Anebo by se SPD mohla pokusit přizvat do případné koalice se Zelenými ještě liberály.

Výsledkem by byla stejná „semaforová koalice“, která tvoří i celoněmeckou vládu kancléře Olafa Scholze. I proto by se mohla jejich stranická ústředí v Berlíně pokusit prosadit podobné spojenectví i v nejlidnatějším německém regionu, aby posílila vlastní koalici na celostátní úrovni.

Pro sociální demokraty jde navíc o prestižní klání, neboť desítky let regionu politicky dominovali. Dodnes například s oblibou hovoří o Severním Porýní-Vestfálsku jako o „srdeční komoře německé sociální demokracie“. Před pěti lety zde ale o moc přišli.

Válka je pouze okrajovým tématem

Kromě nejisté vyhlídky, zda povedou příští vládu, lídry obou hlavních stran, Wüsta a Kutschatyho, také spojuje, že je skoro nikdo nezná. Wüst je příliš krátce v úřadu, než aby se stihl zapsat do širokého povědomí. Podobně je na tom i sociální demokrat Kutschaty. Zřejmě i proto nechal ještě těsně před hlasováním vyvěsit plakáty, které ho zachycují s kancléřem Scholzem.

I když i do volební kampaně v Severním Porýní-Vestfálsku zasáhla v posledních týdnech válka na Ukrajině, průzkumy naznačují, že většinu voličů zajímají především regionální témata. Na 73 procent je nespokojeno zejména s tím, jak v nejzápadnější německé spolkové zemi funguje školství. Dříve existující problémy se ještě zesílily během pandemie, kdy se výuka opakovaně přesouvala do virtuálního prostoru.

Jako další problém uváděli dotazovaní tíživou dopravní situaci. Severním Porýním-Vestfálskem prochází řada klíčových německých dálnic. Vlivem uzávěr se na nich však tvoří každý den několikakilometrové kolony.