Útočník z Magdeburku u soudu mluvil hodiny, líčení využil k sebeprezentaci

Abdalmuhsin vjel loni 20. prosince úmyslně na vánoční trhy v centru Magdeburku. Zabil devítiletého chlapce a pět žen ve věku 45 až 75 let. Podle obžaloby jednal z frustrace ze styku s německými úřady. Proces s ním začal ve zvlášť vybudované soudní hale, počtem účastníků je jedním z největších v poválečných dějinách Německa.
Druhý den procesu Abdalmuhsin využil k prezentaci vlastních názorů, aniž se podrobně vyjádřil k samotnému útoku. Některá jeho vyjádření působila zmateně, policii a úřady obviňoval z korupce a ze snahy o zametání případů, na které si v minulosti stěžoval, pod koberec. Soudce Dirk Sternberg obžalovaného 51letého Saúdského Araba několikrát napomenul, aby vypovídal k věci a zdržel se politických vyjádření.
Už v pondělí Abdalmuhsin využil notebooku, který dostal k dispozici, aby šířil politická poselství. Kamerám a objektivům fotografů jej natočil tak, aby bylo vidět, že na něm napsal „září 2026“.
Trhy letos nebudou
V Magdeburku se letos vánoční trhy konat nebudou. Kvůli pochybám o bezpečnostním konceptu město podle primátorky Simone Borrisové nemohlo vydat povolení. Zemský správní úřad kritizoval mimo jiné ochranu příjezdových cest. Primátorka úřad kritizovala a řekla, že městská společnost, která trhy pořádá, je připravena připomínky zohlednit. Některá požadovaná opatření ale odmítla a zdůraznila, že boj s terorismem není úkolem obcí, ale státu.
Trhy měly začít původně už příští týden ve čtvrtek a stánky na náměstí Alter Markt začali dělníci stavět už na konci října. Od minulého týdne zdobí náměstí i 14 metrů vysoký vánoční strom.
Později vysvětlil, že odkazoval k termínu příštích zemských voleb v Sasku-Anhaltsku, jehož je Magdeburk metropolí. Podle průzkumů by je mohla vyhrát Alternativa pro Německo (AfD). Sám Abdalmuhsin se profiloval v minulosti jako odpůrce a kritik islámu.
Obžalovaný také prohlásil, že zahájil protestní hladovku. „Není ve vašich silách, abyste protestní hladovkou či odmítáním pít zdržel či torpédoval jednání,“ uvedl soudce Sternberg. Podle něj může líčení pokračovat i bez obžalovaného, protože už byla přečtena obžaloba a on měl možnost se k ní vyjádřit.
Už v pondělí Abdalmuhsin přiznal, že je tím, kdo loni 20. prosince seděl za volantem, když auto najelo do lidí na vánočních trzích. Nevyjádřil lítost. Podle obžaloby Saúdský Arab, který měl v Německu azyl, útočil z „osobní frustrace“, chtěl vozem narazit „do co největšího množství lidí“, a získat tak „pozornost, kterou si přál“.
Útok v Magdeburku byl jedním z těch, které před únorovými předčasnými parlamentními volbami ovlivnily veřejné mínění a předvolební kampaň v Německu. Jejím hlavním tématem se stala migrace a bezpečnost. Verdikt by mohl padnout příští rok, jednací dny jsou zatím naplánované do března. Abdalmuhsinovi hrozí doživotní vězení, případně umístění na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice na neurčito.