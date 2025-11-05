Německý pečovatel zavraždil smrtícími injekcemi deset pacientů, dostal doživotí

Čtyřiačtyřicetiletému muži byli svěřeni těžce nemocní pacienti na oddělení paliativní péče kliniky ve Würselenu na západě Německa a on jim podle rozsudku bez jejich vědomí podával nadměrné dávky léků na uklidnění a proti bolesti. Soud označil zdravotníkovu vinu za zvlášť těžkou, což v německém právní řádu znamená, že je vyloučeno předčasné propuštění po 15 letech za mřížemi.
Všechny činy spáchal zdravotník za pouhých několik měsíců na přelomu let 2023 a 2024.
Původně byl ošetřovatel obviněn z devíti vražd a 34 pokusů o vraždu, soud však nyní uznal další čin jako dokonanou vraždu. Podle obžaloby byla motivem jeho jednání snaha uklidnit pacienty, aby měl co nejméně práce při nočních směnách.
Je možné, že ošetřovatel spáchal ještě další činy. Vyšetřovatelé v současné době prověřují řadu dalších podezřelých případů z jeho předchozího působení ve zdravotnictví. Prokuratura v Cáchách už oznámila, že pravděpodobně vznese proti muži další obvinění.
Němci mají dosud v živé paměti případ nemocničního ošetřovatele Nielse Högela, který byl v červnu 2019 odsouzen k doživotnímu vězení za vraždu nejméně 85 pacientů. Högel, který je označován za největšího sériového vraha v dějinách poválečného Německa, své oběti zabíjel v letech 2000 až 2005 na klinikách v severoněmeckých městech Oldenburg a Delmenhorst.
Ošetřovatel pomocí léků ovlivňujících činnost srdce přiváděl pacienty do stavu vyžadujícího oživování, aby při jejich následné záchraně mohl prokazovat své schopnosti. Oživit se mu je ale často nepodařilo. Soudní znalec potvrdil, že obžalovaný je příčetný, i když vykazuje nápadné poruchy osobnosti.