Chtěli unést ministra a svrhnout režim. V Německu odsoudili členy Císařské skupiny

  15:50aktualizováno  15:50
Německý soud v pátek uložil trest vězení třem příznivcům pravicově extremistické organizace, která si říkala Císařská skupina (Kaiserreichsgruppe). Shledal je vinnými z členství nebo podpory teroristické organizace a z přípravy vlastizrady. Muži chtěli svrhnout režim v Německu a nastolit císařství.
Tři obžalovaní přicházejí do soudní síně při zahájení procesu s členy skupiny Kaiserreichsgruppe v Mnichově. (1. dubna 2026) | foto: CTK / DPA / Peter Kneffel ČTK

Muži ve věku 60, 62 a 71 let dostali tresty vězení od 16 měsíců do dvou let a tří měsíců. U dvou z nich jsou tresty podmínečné.

Takzvaná Císařská skupina během pandemie covidu-19 vypracovala třístupňový plán na převrat v Německu. Podle vyšetřovatelů chtěla zaútočit v květnu 2022 na elektrickou rozvodnou síť a unést během diskuzního pořadu v televizi tehdejšího ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha.

Vládu chtěla skupina svrhnout a následně vyhlásit Německou říši. Jeden z dnes odsouzených se měl stát v nové vládě ministrem.

„Skupina chtěla vyvolat situaci podobnou občanské válce, aby pak mohla na základě říšské ústavy z roku 1871 vybudovat nový společenský řád,“ stojí v rozsudku mnichovského soudu. Soudce podle ní hovořil o „drsných a bizarních politických představách“.

Císařskou skupinu lze podle německých médií přiřadit k hnutí takzvaných říšských občanů, které trvá na pokračování Německé říše na základě ústavy z roku 1871 a odmítá uznat existenci spolkové republiky a pravomoci jejích úřadů.

Německé úřady v posledních letech zintenzivnily stíhání takzvaných říšských občanů, kteří byli dlouho vnímáni jako „neškodní blázni“, nyní jsou ale považování za bezpečnostní hrozbu, kterou je třeba brát vážně.

