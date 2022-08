Muže, který v Trevíru najel do davu, zavřou na psychiatrii a pak na doživotí

Incident v Trevíru se stal na pěší zóně, na kterou muž najel kolem poledne vysokou rychlostí s vozem typu SUV. Při jízdě podle svědků kličkoval tak, aby srazil co nejvíce chodců. Svou jízdou zabil tři ženy a otce s jeho devítitýdenním dítětem.

Posudky uvedly, že kvůli psychické chorobě, která u muže vyvolává bludy, je jeho trestní odpovědnost snížená. Znalec vypověděl, že muž se považuje za oběť rozsáhlého státního spiknutí a že se cítí být neustále sledován. Během procesu, ve kterém se zodpovídal z pětinásobné vraždy a z 18 pokusů o vraždu, obžalovaný mlčel.

Státní zastupitelství v závěrečném projevu požadovalo vynesení doživotního trestu vězení a kvůli psychické chorobě zároveň uzavření na psychiatrii. Stejný požadavek vznesli i právní zástupci většiny obětí a pozůstalých. Obhajoba souhlasila s umístěním na psychiatrii, odmítla však současné doživotní vězení.

To, zda muž do vězení vůbec nastoupí, není jasné. Stalo by se tak až v případě, kdy by odborníci muže označili za vyléčeného. Do té doby ale bude uzavřen na psychiatrii.