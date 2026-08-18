Německý soud rozhodne o Ukrajincích obžalovaných ze špionáže pro Rusko

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  7:10aktualizováno  7:10
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Německý soud v úterý vynese rozsudek na třemi Ukrajinci, kteří čelí obžalobě ze špionáže a přípravy sabotáže ve prospěch Ruska. Podle státního zastupitelství poslali na Ukrajinu dva balíčky s GPS lokátory. Cílem bylo otestovat způsob, jak příště poslat v balíčcích výbušninu.

Muže ve věku 22, 25 a 30 let zadrželi policisté loni v květnu v Německu a ve Švýcarsku. Trojice podle prokuratury loni v březnu poslala z Kolína nad Rýnem na Ukrajinu dva balíčky s aktivovanými GPS lokátory. Příkaz k tomu dala podle ní ruská tajná služba.

Cílem bylo zjistit, po jakých trasách balíčky putují, aby bylo možné je příště vybavit výbušninou. Zásilky měly explodovat nad Německem nebo nad Ukrajinou.

Připravovaná akce zapadá do vzorce, který loni popsala německá média. Na základě svého vyšetřování napsala, že za předloňskou sérií požárů balíčků na evropských letištích stojí agenti naverbovaní ruskou vojenskou tajnou službou GRU. Podezřelé v této souvislosti zadržely bezpečnostní služby v Litvě, Polsku, Bosně a Hercegovině a Británii.

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