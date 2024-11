Dopadne jako Biden? V SPD roste odpor proti kandidatuře Scholze na kancléře

Německá média spekulují, zda Scholze nečeká osud amerického prezidenta Joea Bidena, který se pod tlakem své strany vzdal v červenci opětovné kandidatury na prezidenta.

„SPD a já jsme připraveni pustit se do tohoto klání, a to mimochodem s cílem jej vyhrát,“ odpověděl Scholz v neděli před odletem na summit G20 v Brazílii na dotaz, zda trvá na své kancléřské kandidatuře. Krátce předtím se k řadě komunálních politiků přidali první dva poslanci SPD s otevřenou výzvou, aby Scholz na kancléře znovu nekandidoval.

Na začátku listopadu se v Německu po téměř třech letech rozpadla koaliční vláda SPD, Zelených a svobodných demokratů (FDP). Kancléř Scholz se tehdy po vleklých sporech o finanční a hospodářskou politiku rozhodl z vlády odvolat ministra financí Christiana Lindnera z FDP. Kabinet pak opustila celá Lindnerova strana, a Německo do předčasných voleb plánovaných na 23. února povede menšinový kabinet SPD a Zelených.

Kandidáta na kancléře už si zvolila největší opoziční formace – konzervativní unie CDU/CSU. Je jím předseda CDU Friedrich Merz. Zelení si v neděli jako volebního lídra vybrali nynějšího vicekancléře a ministra hospodářství Roberta Habecka. Alternativu pro Německo (AfD) hodlá do voleb vést její spolupředsedkyně Alice Weidelová. Z velkých stran tak není rozhodnuto právě už jen u sociálních demokratů.

Kdyby se měla strana řídit pouze průzkumy veřejného mínění, byl by jasným kandidátem na kancléře ministr Pistorius. Podle průzkumu agentury Forsa z minulého týdne by chtělo mít v čele vlády znovu Scholze jen 16 procent Němců, 32 procent by si přálo Merze. Oba politiky porazil v anketě právě Pistorius, který by měl být příštím předsedou vlády podle 39 procent dotázaných.

Ministr obrany ovšem nadále vyjadřuje Scholzovi podporu. Podle některých německých médií je ale ve vyjádřeních v posledních dnech znát, že už nejsou tak jednoznačně formulovaná jako před několika týdny. „Máme opravdu skvělého kancléře, který v časech těžkých pro republiku dokázal řídit těžkou konstelaci tří stran (ve vládě). Rozhodl se, že chce pokračovat a strana se o tom nejpozději 11. ledna na sjezdu rozhodne,“ řekl například televizi ARD v neděli. Dodal, že nadále „předpokládá“, že kandidátem na kancléře v nadcházejících volbách bude Scholz.

Sociální demokraté Joe Weingarten a Johannes Arlt se stali o víkendu prvními poslanci Spolkového sněmu, kteří se otevřeně vyslovili proti Scholzově kandidatuře. Nyní se čeká, zda to spustí lavinu. Zraky se upírají především k takzvanému seeheimskému kruhu, který je konzervativním křídlem v SPD.

Že není Scholzova kandidatura „samozřejmostí“, prohlásil překvapivě také vlivný sociální demokrat a někdejší předseda strany, 84letý Franz Müntefering. Naopak současní předsedové SPD Lars Klingbeil a Saskia Eskenová nadále podporují Scholze. „Je nesmysl domnívat se, že vyměníme jednoho za druhého a hned bude vše růžové,“ řekl například Klingbeil. To, že chce strana Scholze oficiálně za svého kandidáta na kancléře označit až na sjezdu v polovině ledna, však otevírá prostor pro spekulace.

Německá média přirovnávají situaci v SPD k nedávnému vývoji v USA a spekulují, zda Scholze čeká osud amerického prezidenta Bidena. Dosluhující šéf Bílého domu se v červenci pod tlakem své strany vzdal opětovné kandidatury. Místo něj se o prezidentský post ucházela viceprezidentka Kamala Harrisová, která však v souboji podlehla exprezidentovi Donaldu Trumpovi.

Debata o tom, zda Scholz bude, či nebude opět kancléřem, se přitom zdá být nyní spíše teoretická. Podle víkendového průzkumu agentury INSA by volby vyhrála CDU/CSU s 32 procenty hlasů, SPD by skončila s 16 procenty až třetí za AfD s 19 procenty. Scholz nicméně před časem v jednom z rozhovorů upozornil, že ani před volbami v roce 2021 to podle průzkumů dlouho nevypadalo, že by SPD mohla sestavovat vládu.