Před zvýšenou intenzitou náboru pro špionážní a sabotážní akce v Německu nebo proti Německu a ve prospěch Ruska varovaly společně Spolkový kriminální úřad (BKA), Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) a Spolková zpravodajská služba (BND), které plní funkci civilní domácí a zahraniční tajné služby, a také vojenská kontrarozvědka MAD.
Osoby, které ruské tajné služby podle nich verbují na sociálních sítích, označují za low-level agenty či agenty na jedno použití (německy Wegwerf-Agent). Jedná se o osoby, které nejsou zpravodajsky školené, jsou ale naverbované tajnými službami k sabotážním akcím.
„Páchají v Německu trestné činy, aniž by byly zpravodajsky proškolené. A to často jen za drobnou úplatu a často, aniž by věděly, kdo jsou jejich zadavatelé a jakému účelu slouží,“ stojí v prohlášení.
Kriminalisté a tajné služby také upozornili, že špionáž a sabotáž jsou v Německu závažnými trestnými činy a hrozí za ně až desetileté vězení. Aby působili i preventivně, spustili kampaň „Nebuď agentem na jedno použití“, která má varovat před tím, aby se někdo nechal naverbovat.
Počty sabotáží a špionáže rostou
Vojenská tajná služba MAD na konci července uvedla, že se počet případů ruských sabotáží a špionáže v Německu za poslední rok prakticky zdvojnásobil.
Podle ředitelky vojenské kontrarozvědky Martiny Rosenbergové používají ruské tajné služby stále agresivnější metody, které se podobají těm známým z dob studené války. V posledních měsících německé úřady informovaly rovněž o zadržení lidí podezřelých ze špionáže pro Čínu a Írán.
Podle společné zprávy BKA a tajných služeb se policie v Německu v současnosti zabývá několika případy žhářství, poškození cizí věci, přeletů dronů či podezřelého fotografování a filmování, které by mohly souviset se špionáží.
Řada evropských států, které vojensky pomáhají Ukrajině v obraně před ruskou invazí, v posledních době hlásila možné případy sabotáží. Kromě Německa to byly například pobaltské země či Polsko.
České bezpečnostní složky zadržely loni v červnu cizince v souvislosti se žhářským útokem, který se odehrál v Praze 9 v garážích městského dopravního podniku. Premiér Petr Fiala tehdy uvedl, že je nejen možné, ale velmi pravděpodobné, že do případu je zapojeno Rusko.