V německé spolkové zemi Porýní-Falc úřady v noci vydaly varování před extrémními povodněmi, hladina jedné z řek v regionu se během několika hodin zvýšila téměř o dva metry, poté ale zase rychle poklesla.
V Rastattu v Bádensku-Württembersku, kde se koná turnaj v házené, zasáhl v noci na dnešek blesk prostor se stany. Šest lidí skončilo v nemocnici. Podle úřadů není nikdo v ohrožení života.
Vedle osmi dospělých utrpělo zranění 13leté dítě. SWR dále informovala, že kvůli silnému vichru hrozilo, že stany odletí. Ze zveřejněných záběrů je patrné, že některé ze stanů se zhroutily a vítr je odnesl.
V Bádensku-Württembersku zranil blesk ještě další ženu, a to v Münsingenu. Žena byla podle policie v době úderu na sportovním hřišti. Její zranění není vážné.
Úřady v severoněmeckém Viölu ve Šlesvicku-Holštýnsku kvůli silné bouři evakuovaly během noci festival s pěti tisíci návštěvníky. Podle policie utrpělo 13 lidí lehká zranění. Policie a hasiči v regionu přes noc podnikli desítky zásahů, především kvůli popadaným stromům.
Silná bouře zasáhla také Curych ve Švýcarsku, kde padající větve zranily nejméně sedm lidí. Stav 16leté dívky je kritický.
Stanice SRF informovala, že meteorologové od pátku zaznamenali ve Švýcarsku okolo 21.000 blesků, z nichž 8500 připadlo na kanton Curych. Ve Waldeggu v tomto kantonu za krátkou dobu napršelo 63 milimetrů, což je podle SRF přesně polovina průměrných srážek za červen. Na mnoha místech padaly kroupy, některé měly velikost golfových míčků.
Bouřky a vydatné lijáky ve Švýcarsku zkomplikovaly dopravu a vedly k nehodám. Po jedné z nich musely úřady uzavřít část dálnice A4 u Oerlingenu na severu Švýcarska u hranic s Německem.
Při srážce aut, která souvisela se silnými dešti, skončilo jedno auto na střeše. S lehčími zraněními skončila v nemocnici jedna žena. V Curychu bouřka zase v pátek večer narušila tramvajové linky.
V Porýní-Falci na západě Německa se skokově zvýšila hladina řek a říček Dörsbach, Mühlbach a Ahr, ale do rána zase poklesla. Zvýšení hladin označily úřady jako padesátiletou vodu, což je situace, ke které statisticky dochází jednou za padesát let. Vodočet na Dörsbachu u kláštera Arnstein v pátek v 17:00 SELČ ukazoval 27 centimetrů, ve 20:45 to už bylo 1,96 metru. V dalších hodinách ale voda klesla.
Západ Německa v roce 2021 zasáhly ničivé povodně, které si vyžádaly přes 180 obětí, nejhorší byla tehdy situace v údolí řeky Ahr, kde zahynulo přes 130 lidí.
Německá meteorologická služba DWD varovala před dalšími bouřkami, které zemi zasáhnou. Zároveň je podle DWD nutné počítat s dalším vedrem, kdy se teploty mohou dostat až na 38 stupňů Celsia. Páteční maximum v Německu činilo 38,5 stupně, a to v bavorském Kitzingenu. V Porýní-Falci teplota vystoupala na 38 stupňů, poznamenala DWD.