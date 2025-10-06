EU mohla s Putinem více jednat, Polsko a Pobaltí se stavěly proti, říká Merkelová

Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová se v rozhovoru pro maďarský server Partizán vrátila k událostem před ruskou invazí na Ukrajinu. Uvedla, že po roce 2021 usilovala o nový formát jednání s Moskvou, ale podle ní jej některé státy EU odmítly. Dodala, že pandemie covidu znemožnila osobní diplomacii. Podobně se vyjadřovala už ve svých pamětech Svoboda, které vyšly loni na podzim.
Bývalá kancléřka Angela Merkelová v rozhovoru pro Partizán řekla, že v roce 2021 cítila, že ruský prezident Vladimir Putin už nevěří minským dohodám. Tyto dohody z let 2014 a 2015 měly uklidnit konflikt na východě Ukrajiny a dát Kyjevu čas posílit obranu.

Podle Merkelové chtěla tehdy EU zkusit nový formát přímých jednání s Moskvou, ale narazila na odpor některých členů, zejména pobaltských států a Polska. Dohoda tak nevznikla a krátce poté, v únoru 2022, Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.

Merkelová rovněž připomněla, že k narušení vztahů přispěla pandemie koronaviru. Setkání lídrů se přesunula do online prostoru a podle bývalé kancléřky nebylo možné hledat nové kompromisy při takto omezeném kontaktu.

Německý deník Bild upozornil, že Merkelová ve svém hodnocení opomíjí ruské útoky na Ukrajinu v letech 2015 až 2021. Podle listu Moskva už tehdy postupně připravovala invazi a způsobila tisíce obětí mezi ukrajinskými vojáky.

Celkově Merkelová své výroky zasadila do širší debaty o tom, zda EU měla před válkou více jednat s Moskvou a snažit se udržet diplomatické kanály otevřené. Sama přiznala, že její snaha vytvořit nový dialogový rámec nakonec selhala.

