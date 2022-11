Německu dochází munice, má ji mít pouze na několik dní. Stav snížila podpora Ukrajině i problém s Čínou

Kolik nábojů má která armáda k dispozici, bývá předmětem státního tajemství. U německého bundeswehru, který desítky let trpí nedostatkem peněz a je dlouhodobě podfinancovaný, má být ovšem situace obzvlášť kritická.

Spekuluje se, že u některých kategorií má být nábojů tak málo, že by vystačily jen na několik hodin, v jiných případech pouze na pár dní. To se má změnit. V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině se vláda v Berlíně chystá výrazně posílit výrobu munice a chce na to vynaložit až dvacet miliard eur.