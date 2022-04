Gepardy vítáme, ale ještě byste nám mohli poslat munici, vzkázal Němcům ukrajinský velvyslanec

Munici pro obrněné protiletadlové systémy má Německo od Švýcarska, které ale reexport na Ukrajinu vetovalo. Svůj postoj alpská konfederace zdůvodnila neutralitou.

Melnyk v rozhovoru řekl, že Ukrajina byla německým návrhem zaskočena. „Přišlo to jako blesk z čistého nebe,“ řekl Melnyk, jenž má v Německu pověst diplomata, který se neostýchá kritizovat ani nejvyšší ústavní činitele.

Velvyslanec poznamenal, že Ukrajina v prvních dnech invaze o systém Gepard žádala, protože by ho v té době armáda dobře využila. „Bylo nám řečeno, že to nemá smysl, protože chybí potřebná munice. Na tom se do dneška nic nezměnilo. Proto gepardy nebyly v posledních týdnech na pořadu našich bilaterálních jednání,“ řekl.

„Pokud munici německé ministerstvo obrany v příštích dnech nezajistí, bude se Ukrajina muset německé nabídky vzdát,“ dodal.

Poskytnutí padesáti gepardů schválila německá vláda v pondělí, v úterý věc oznámila německá ministryně obrany Christine Lambrechtová. Uvedla také, že tyto systémy jsou přesně to, co Ukrajina nyní potřebuje. Německé ministerstvo obrany rovněž přislíbilo pomoc se získáním munice.

Zbrojní výrobce Krauss-Maffei Wegmann, který gepardy nyní disponuje, má podle informací deníku Bild zhruba 23 000 střel pro hlavní 35milimetrové kanóny protileteckého systému. Za minutu palby ovšem stroj spotřebuje asi 1100 kusů munice.