Pomohl dopadnout teroristu a dostalo se mu uznání. Stejně musí Německo opustit

Somálec, který v lednu pomohl zastavit útočníka z bavorského Aschaffenburgu a získal uznání za občanskou odvahu, musí nakonec Německo opustit. Úřady rozhodly o jeho vyhoštění navzdory petici i udělenému pracovnímu povolení, neboť nenastoupil do žádného zaměstnání a několikrát byl pravomocně odsouzen za různé trestné činy.
Somálec Ahmed Mohamed Odowaa nenastoupil do žádného schváleného zaměstnání a ani nepodal novou žádost o pracovní povolení. Úřady uvedly, že zejména kvůli tomu, že nepracuje, nemá dlouhodobé vyhlídky na setrvání v Německu.

Nejdůležitějším požadavkem pro povolení k pobytu přitom bylo zajištění vlastní obživy. „Nevyužil nabízené příležitosti k tomu, aby si sám vytvořil podmínky pro trvalý pobyt a zejména aby si našel zaměstnání,“ uvedla oblastní vláda v dolnofranckém Würzburgu.

Podle listu Main-Echo muž popírá, že by o práci neusiloval. „Úřady lžou,“ cituje ho deník. „Hledají záminku, aby se mě zbavili,“ dodal Odowaa.

Letos v lednu zaútočil neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu v bavorském městě Aschaffenburgu na skupinu dětí ze školky, zabil dvouletého chlapce a také 41letého kolemjdoucího, který se snažil dětem pomoci. Další lidi, včetně dvouleté dívky, zranil. Z místa činu pak Afghánec uprchl, Somálec Odowaa jej pronásledoval do doby, než zasáhla policie.

Díky tomuto odvážnému činu mu místní úřady umožnily dočasně zůstat v Německu navzdory tomu, že dříve zamítly jeho žádost o azyl a Odowaaovi hrozila deportace. Důvodem byla skutečnost, že už mu uprchlický status přiznala Itálie.

S kvalifikací se Somálec může vrátit zpět

Petici na podporu 30letého Somálce, jehož občanskou statečnost ocenil zvláštním dopisem i bavorský premiér Markus Söder, předtím podepsaly desítky tisíc lidí.

Rozhodnutí o strpění vydaly úřady mimo jiné proto, že Odowaa byl důležitým svědkem v případu dvojnásobné vraždy v Aschaffenburgu.

Odowaa podle bavorského ministerstva vnitra „prokázal při strašlivém násilném činu vynikající rozhodnost a odvahu“. Dalším krokem bylo udělení pracovního povolení, aby mohl Somálec „pracovat, jak si přeje, co možná nejdříve sám vydělávat a zintenzivnit integrační úsilí“.

Vláda Dolních Frank oznámila, že muž nyní musí opustit Německo. Úřady však doporučují, aby se dobrovolně vrátil do Itálie, kde má povolení k pobytu. To by mu ponechalo možnost se později případně vrátit do Německa na základě víza pro kvalifikované pracovníky, „pokud splní požadavky a získá v Itálii potřebnou kvalifikaci“.

Soudní proces s útočníkem z Aschaffenburgu, duševně nemocným uprchlíkem, byl u zemského soudu mezitím ukončen a pachatel zůstává do odvolání v psychiatrické léčebně.

