Definitivní rozchod s Merkelovou. Útok v Aschaffenburgu je zlomem v kampani

Ve středu před polednem v Aschaffenburgu na severozápadě Bavorska zaútočil 28letý Afghánec nožem na skupinu dětí ze školky, které byly na procházce v parku.

Zabil dvouletého chlapce, jehož rodina pochází z Maroka, a 41letého Němce, který přispěchal dětem na pomoc. Zranění utrpěla také dvouletá holčička rodičů ze Sýrie, 72letý muž a vychovatelka, která si při útěku zlomila ruku. Všichni jsou mimo ohrožení života.

Útok měsíc před předčasnými volbami do Spolkového sněmu vyvolal ostré reakce německých politiků. Předseda konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz, který má největší šanci se stát po volbách novým německým kancléřem, avizoval, že by v první den ve funkci nechal trvale kontrolovat hranice se všemi sousedy a nenechal vstoupit nikoho bez potřebných dokumentů, a to ani lidi s nárokem na ochranu.

„Předvolební kampaní zavál duch Donalda Trumpa. Kandidát unie CDU/CSU na kancléře Friedrich Merz chce v případě vítězství v první den úřadování prosadit přísnější imigrační pravidla... Merz tak fakticky ukončil azylovou politiku Angely Merkelové,“ napsal v komentáři Handelsblatt. Podle vládních politiků jsou sice Merzovy návrhy v rozporu s právem Evropské unie, řada německých médií, například magazín Focus, se domnívá, že opoziční předák mohl svým středečním prohlášením rozhodnout volby.

Podle časopisu Der Spiegel útok v Aschaffenburgu změnil předvolební kampaň, témata migrace a bezpečnosti se dostanou do popředí. Kancléř Olaf Scholz, který byl beztak po tříletém vládnutí neoblíbené vlády svých sociálních demokratů (SPD), Zelených a svobodných demokratů (FDP) ve složité situaci, se podle magazínu dostane ještě více do defenzivy.

„Po útocích v Mannheimu, Solingenu a Magdeburku se ukázalo, že má Německo problém s psychicky nevyrovnanými migranty. A že to vláda navzdory mnoha prohlášením nemá pod kontrolou,“ napsal Der Spiegel. Ve třech zmiňovaných městech stejně jako v Aschaffenburgu útočili psychicky nemocní migranti z Afghánistánu, Sýrie a Saúdské Arábie.

V reakci na útok se ve čtvrtek bavorští zemští politici z konzervativní CSU a vládní politici z levicových stran SPD a Zelených vzájemně obviňovali ze selhání a zodpovědnosti za to, že se útočícího Afghánce – navzdory předchozím násilným činům – nepodařilo ze země deportovat.

Tyto výroky kritizuje například komentář stanice Deutschlandfunk: „Po útoku nožem se dvěma mrtvými nám jedno nepomůže: vzájemné svalování viny. A přece bavorská vláda ukazuje na spolkovou vládu a ta na Bavorsko. Správnou odpovědí by přitom byla spolupráce bez ohledu na stranické barvy a také umírněnost.“