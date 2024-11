V německé vládě zůstane jeden člen FDP, ministr dopravy vystoupí ze strany

Za ministry FDP se nyní hledají nástupci, ministrem financí se podle německých médií stane dosavadní státní tajemník na ministerstvu Jörg Kukies.

Ve středu se v Berlíně konala jednání, která měla vyvést vládní trojkoalici z hluboké krize. Ministr financí Christian Lindner přitom navrhl uspořádat předčasné volby, do jejichž termínu by vládly sociální demokraté (SPD), zelení a jeho svobodní demokraté (FDP) společně dál. Kancléř Scholz to odmítl, Lindnera z vlády propustil a ohlásil, že požádá v lednu Spolkový sněm o vyslovení důvěry. Otevřel tak cestu k předčasným volbám, které by se měly konat nejpozději na konci března.

FDP následně ohlásila, že vládu opustí všichni její ministři. Dosud ji v ní zastupovali právě Lindner, Wissing a dále jako ministr spravedlnosti Marco Buschmann a ministryně vzdělání a výzkumu Bettina Starková-Watzingerová.

Ministr dopravy na čtvrteční tiskové konferenci ale oznámil, že jej kancléř Scholz požádal, aby ve funkci zůstal. On se rozhodl mu vyhovět. „Nechci být ale zátěží pro svou stranu,“ dodal ministr a oznámil odchod z FDP. Své rozhodnutí označil za „osobní“ a avizoval, že nebude vstupovat do žádné jiné politické strany.

Německá vláda nyní bude složená jen ze sociální demokracie a strany Zelených. Německá média spekulují, kdo nahradí ministry za FDP. Podle veřejnoprávního webu Tagesschau by se měl ministrem financí místo Lindnera stát blízký důvěrník kancléře Scholze a státní tajemník na ministerstvu financí Kukies.

Hlasování o důvěře

Předseda německé opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz ve čtvrtek zároveň vyzval kancléře Olafa Scholze, aby požádal parlament o důvěru okamžitě. „Semaforová koalice je minulostí,“ uvedl Merz, který je zároveň oficiálním kandidátem na kancléře opoziční konzervativní unie CDU/CSU. Vládní trojkoalice SPD, zelených a FDP se v Německu běžně označovala jako „semaforová“ kvůli barvám, které mají strany v logu, tedy červené, žluté a zelené.

Merz uvedl, že bude ještě ve čtvrtek jednat se Scholzem i prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem. Kancléře chce vyzvat, aby požádal ve Spolkovém sněmu o důvěru nejpozději na začátku příštího týdne. Předčasné volby by se pak podle něj mohly konat v druhé polovině ledna.

Německý kancléř Scholz však výzvu konzervativní opozice odmítl. Do konce roku chce schvalovat zákony. Podle harmonogramu, který představil ve středu večer Scholz po krachu koaličních jednání, by se předčasné volby konaly nejpozději na konci března. V německých médiích se spekuluje o 9. březnu. Scholz chce do té doby schválit ještě zákony, které podle něj nesnesou odkladu.

K tomu, aby urychleně požádal parlament o vyslovení důvěry, vyzval Scholze ve čtvrtek také zástupce opoziční bavorské CSU ve Spolkovém sněmu Alexander Dobrindt. „Nemůžeme si dovolit žádné kancléřské koma,“ řekl. Už ve středu se stejně vyjádřil i předseda CSU a bavorský premiér Markus Söder.