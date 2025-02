Slabé vítězství Merze, hrozí další růst krajní pravice, hodnotí volby německý tisk

Listy se ale shodují na potřebě rychlého vzniku nové vlády, a to i vzhledem k mezinárodnímu kontextu, kdy se Spojené státy odklání od Evropy.

Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) napsal, že CDU/CSU zvítězila proto, že Němci chtějí změnu a ta teď musí nastat, jinak bude AfD ještě silnější. Pro Merze však bude sestavení koalice podle FAZ obtížným úkolem. „Nekonečně času na to Německo nemá. Na třetí výročí ruského přepadení (Ukrajiny), kdy americký prezident (Donald Trump) postavil politický svět západu vzhůru nohama, čeká Evropa na to, až bude v Berlíně akceschopná vláda,“ napsal FAZ.

„Němci hlasovali pro změnu kurzu, zejména v migrační a hospodářské politice. Merz bude muset v jakémkoli myslitelném spojenectví dělat kompromisy a tím i škrty ve vlastním programu,“ upozornil FAZ.

Deník Süddeutsche Zeitung píše o „slabém vítězství“ CDU/CSU a dodává, že nejhorší co by se teď mohlo Německu, ale i Evropě stát, by byly „rakouské poměry“, tedy zdlouhavé utváření vlády, kdy by Merz musel mnoho měsíců vyjednávat, zatímco socialista Scholz by zůstával v kancléřství.

Němci podle listu dosavadního kancléře zcela jasně odmítli, ale neřekli jasné „ano“ jeho vyzývateli. Merzovi se v krátké zimní předvolební kampani nepodařilo nadchnout voliče pro něj nebo nebo nějaký projekt, který by byl spojován s jeho nástupcem do čela vlády. Voliči však neřekli jasně, co si přejí místo předchozí „semaforové“ koalice, míní deník.

„Hospodářsky nejúspěšnější země kontinentu musí musí co nejrychleji opět zaujmout onu vůdčí roli, bok po boku s Francií, kterou měla za (předchozí kancléřky Angely) Merkelové,“ napsal Süddeutsche Zeitung

Deník Bild vyzývá vítězné konzervativce k tomu, aby začali co nejdříve pracovat, mimo jiné proto, že „svět se právě obrací vzhůru nohama“. Bulvární list také poukazuje na skutečnost, že téměř 50 procent lidí hlasovalo pro liberálně-konzervativní až krajně pravicové pozice a uspěly síly požadující změny v migrační a hospodářské politice.

„Vůle voličů - i když se to někomu nemusí líbit – se nesmí zvrhnout ve svůj opak,“ napsal Bild. „To znamená, že musí nastat politická změna u migrace a ekonomiky. Jinak se může AfD – jako FPÖ v Rakousku – stát nejsilnější stranou,“ varuje Bild.

„Triumf vypadá jinak než relativní vítězství Friedricha Merze,“ píše zpravodajský portál T-Online, podle něhož na Merze čeká „nejtěžší kancléřství v poválečných dějinách“. Merz podle portálu musí zemi učinit bojeschopnou, více vyžadovat od občanů, opět nastartovat hospodářství a stát se ústřední postavou nové, silné Evropy, která může uspět i bez USA.

Deník Handelsblatt píše o obtížném novém začátku. Na příštího kancléře Merze podle něj čeká pět výzev: Musí se stát „evropským“ kancléřem, posílit obranyschopnost Německa, nastartovat obrat ekonomiky, rozvíjet „novou formu pragmatické politiky“ a zároveň nesmí vzbuzovat falešné naděje, že politická rozhodnutí v Německu budou přijímána beze sporů a někdy dlouhých debat.

„Efektivní, ale na kompromisech založený krizový management“ vlády a stran středu ve Spolkovém sněmu by byl podle listu prospěšný nejen pro blahobyt a bezpečnost země, ale také nejlepší cestou, jak zabránit dalšímu posilování AfD.

Handelsblatt rovněž připomíná vysokou volební účast v nedělních volbách, která dosáhla zhruba 82,5 procent. „Lidé význam těchto voleb pochopili, protože volební účast byla enormně vysoká, což je podivuhodné po dnech, kdy mnozí nevěděli, koho by vůbec měli volit. To je silné znamení pro parlamentní demokracii, která je zvenčí i zevnitř pod masivním tlakem,“ napsal Handelsblatt.