Scholz není velkým tahounem, jedná úplně v rozporu s tím, co chce veřejnost, míní německý politolog

Lidovky.cz: Jsou výsledky voleb v Severním Porýní-Vestfálsku a neúspěch jeho sociálních demokratů políčkem pro kancléře Olafa Scholze?

Hlasování především ukázalo, že kancléř svým stranickým kolegům reálně vůbec nepomohl. On se do kampaně velmi aktivně zapojil, byl vidět na všech plakátech spolu s volebním lídrem místních sociálních demokratů, ale vůbec to nevyšlo. Ukázalo se, že kancléř momentálně není velkým tahounem. Vzhledem k tomu, že před tři čtvrtě rokem vyhrál volby, to je docela na pováženou.