Německo vypravilo další deportační let, do Iráku poslalo hlavně trestance

Deportovaní migranti nastupují do letadla v německém Lipsku. (22. července 2025)

Na palubě deportačního letu bylo 43 mužů s iráckým občanstvím, z nichž část se v minulosti v Německu dopustila trestných činů.

V loňském roce Německo deportovalo podle ministerstva vnitra 816 Iráčanů. Část z nich předalo do jiných zemí Evropské unie, které byly zodpovědné za vyřízení jejich žádostí o azyl.

Přímo do vlasti jich Německo vyhostilo 615. Letos jde nejméně o druhý deportační let do Bagdádu, v únoru vypravilo Německo letadlo se 47 Iráčany z Hannoveru.

Minulý pátek vypravil Berlín druhý deportační let do Afghánistánu od roku 2021, kdy moc v této asijské zemi převzalo islamistické hnutí Tálibán. Na palubě bylo 81 trestanců s afghánským občanstvím.

První let s trestanými Afghánci odletěl do Kábulu z Německa loni v srpnu. OSN v pátek vyzvala, aby Německo deportace Afghánců do vlasti okamžitě zastavilo.

V Iráku je situace po desítkách let válek a politických nepokojů nadále napjatá. Velké ozbrojené střety ze země hlášeny nejsou, menší útoky ozbrojených skupin jsou ale dál běžné, například ze strany Íránem podporovaných milic.

Na severu země panuje napětí mezi kurdskými frakcemi. V Iráku se 45 miliony obyvatel žije podle OSN zhruba 1,2 milionu lidí, kteří byli vyhnáni z domovů v jiné části země. Kolem tří milionů lidí je odkázáno na humanitární pomoc.