Německo vyřazuje Slovensko ze seznamu epidemicky rizikových zemí, Británie se na něj naopak vrací

Berlín Německo s účinností od neděle nebude považovat Slovensko za epidemicky rizikovou oblast. Při cestách ze Slovenska do Německa tak již nebude povinná karanténa, a to bez ohledu na to, zda cestující má plné očkování proti nemoci covid-19. Vyžadován nebude ani test. Nutné je ale v příštích deseti dnech počítat s přechodnou lhůtou, plné výhody tak Slováci získají až od června. Naopak Británie se vrací na seznam oblastí s mutacemi koronaviru.

Zmíněná přechodná lhůta pro Slovensko souvisí s tím, že při vstupu do Německa se musí každý řídit karanténními opatřeními podle toho, v jaké epidemické kategorii zemí v uplynulých deseti dnech pobýval. Formálně všechna omezení pro cesty ze Slovenska do Německa padnou od 2. června.

Některé regiony v Německu nabízí očkování pro všechny bez rozdílu. Má to ale několik háčků Podmínkou pro vyřazení z německého seznamu epidemicky rizikových zemí je to, aby sedmidenní průměr nových případů klesl pod 50 na 100 000 obyvatel. Podle portálu Corona-in-Zahlen se Slovensko pod tuto hranici dostalo 9. května. Další podmínkou je, aby pod touto hodnotou sledovaná země zůstala zhruba dva týdny. Sedmidenní průměr na Slovensku je nyní podle Corona-in-Zahlen 27,9. Vyřazení z německého seznamu rizikových oblastí by se za 14 dní mohla dočkat i Česká republika, kde je nyní podle českého ministerstva zdravotnictví sedmidenní průměr 53. Pokud tempo poklesu infekce v Česku bude pokračovat současným tempem, je takový výhled reálný. Mezi Českem a Německem jsou opět možné cesty za nákupy, problematické je ale Sasko Německo s účinností od neděle vedle Slovenska ze seznamu epidemicky rizikových oblastí vyřadilo také Finsko, San Marino, Rumunsko, španělská autonomní společenství Extremadura a Asturie, irský region Midland a Jamajku. Německo rovněž od neděle nebude za vysoce rizikové považovat Slovinsko či Chorvatsko, tyto státy budou nově jen rizikové. Pro cesty do Německa to bude znamenat možnost nechat si vyhotovit test až po příjezdu, nikoli tedy před překročením hranic. Na seznam oblastí s mutacemi koronaviru se naopak vrací Británie, důvodem je výskyt takzvané indické mutace koronaviru. Toto nejpřísnější hodnocení znamená, že volně cestovat z Británie do Německa nemohou ani plně očkovaní či ti, kteří covid-19 již prodělali. Povinná bude bez výjimky dvoutýdenní karanténa, kterou nebude možné zkrátit ani dodatečným testem.