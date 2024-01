V Německu vznikne další politická strana, bude stát napravo od unie CDU/CSU

V Německu tak po nedávném vytvoření strany někdejší vlivné představitelky postkomunistické Levice Sahry Wagenknechtové vznikne další politická formace, která bude spojena s prominentním představitelem.

Maassen dopoledne na sociální síti X uvedl, že sobota by měla být dnem položení základního kamene WerteUnion jako strany, která stojí proti každé formě neosocialismu a totalitarismu a protipožárních zdí a která posune tuto zemi opět kupředu.

Termín protipožární zeď používá konzervativní unie CDU/CSU, když hovoří o tom, že brání pravicově populistické Alternativě pro Německo (AfD) dostat se k moci. Unie stejně jako ostatní německé parlamentní strany s AfD spolupracovat odmítají, protože ji považují za krajně pravicovou.

Současný spolek WerteUnion o sobě sice uvádí, že sdružuje členy unie CDU/CSU a že zastává její základní konzervativní hodnoty, ve skutečnosti jsou ale vztahy mezi konzervativní stranou a spolkem napjaté. CDU/CSU a spolek nejsou nijak formálně propojeny.

Maassen na počátku ledna oznámil, že by rád spolek přeměnil ve skutečnou stranu, do které by přešla část členů CDU/CSU. Podle Bildu v Erfurtu na sobotním členském shromáždění hlasovalo pro vytvoření politické strany 95 procent účastníků. Bild, který je nejprodávanějším německým listem, rovněž uvedl, že založení strany je plánováno v únoru v Bad Godesbergu nedaleko Bonnu a že Maassen chce v září kandidovat v zemských volbách v Durynsku.

Nová strana by podle analytiků mohla oslovit nejen nespokojené členy unie CDU/CSU, ale také příznivce AfD. Na voliče AfD zacílila také nová strana nazvaná Spojenectví Sahra Wagenknechtová.

Maassen má v Německu značně kontroverzní pověst. Stranické špičky CDU ho viní z používání slovníku rasistů a konspiračních teoretiků a z poškozování strany. Kritiku vyvolaly například jeho výroky, že „hybné síly v politicko-mediálním prostoru“ prosazují „likvidační rasismus vůči bělochům“.

V jednom rozhovoru hovořil také o „rudozelené rasové doktríně“. Ještě před zahájením ruské invaze na Ukrajinu požadoval, aby měl Berlín lepší vztahy s Moskvou. V roce 2021 neúspěšně kandidoval do Spolkového sněmu.