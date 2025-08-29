Typickým příkladem je podle německého bulvárního listu Bild právě časté křestní jméno Mohammed. To se totiž vyskytuje dokonce v 19 podobách – mimo jiné jako Mohamed, Muhammad, Mohammad, Mahamadou nebo Mhammed.
V původním seznamu, kde spolková vláda jednotlivé varianty oddělovala, vedl Michael.
Následovala jména Andreas, Thomas a Daniel. Například formu Thomas a Tomas uváděl rejstřík na dvou různých místech, což způsobilo, že se jména objevila vícekrát, ale vždy až dále v žebříčku.
Poslanec AfD René Springer pak požádal spolkovou vládu o doplňující údaje ke křestním jménům a nechal sloučit více možností zápisu dohromady. Až poté se vyhoupl Mohammed do čela s 39 280 žadateli.
Jak upozorňuje Bild, dříve byla forma jména „Mohammad“ na 11. místě, „Mohamad“ na 21. místě. Ve variantě „Mohammed“ se jméno vůbec neobjevilo v první padesátce (s 5 010 zmínkami).
Na druhém místě nově následuje Michael (resp. Michel, Mischa, Maik) s 24 660 zmínkami a za ním Ahmad (celkem ve 13 podobách) s 20 660 zmínkami.
Čísla pocházejí pouze z úřadů práce ve společném zařízení (gE), tedy z míst, kde spolupracuje Federální agentura práce s obcemi. To znamená, že neposkytují úplný obraz o všech úřadech.
Spolková vláda ve své odpovědi rovněž výslovně zdůrazňuje, že z křestního jména nelze automaticky odvodit národnost, připomíná list.
Podle Spolkové agentury práce pobíralo na konci roku 2024 v Německu občanský příjem (dávky Bürgergeld) celkem 5,42 milionu lidí. Z toho bylo 2,82 milionu Němců (52 procent) a 2,60 milionu cizinců (48 procent).