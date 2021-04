Německo zahájí jednání s Ruskem o případném nákupu vakcíny Sputnik, chce ale klíčová data o látce

Berlín Německo podle zdrojů agentury Reuters v nejbližší době zahájí předběžná bilaterální jednání s Ruskem o možném nákupu vakcíny Sputnik V. Konečná dohoda by ovšem závisela na tom, zda Moskva předá klíčová data o očkovacím přípravku proti covidu-19 Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA).

Zástupci Evropské komise na středečním jednání unijních ministrů zdravotnictví řekli, že Brusel neplánuje zahájit jednání s Ruskem o předběžné smlouvě o nákupu vakcíny Sputnik V, tak jako to v uplynulých měsících dělal s jinými výrobci očkovacích látek.

Nejmenovaný zdroj agentury Reuters řekl, že kvůli tomu německý ministr zdravotnictví Jens Spahn oznámil, že Berlín s Moskvou zahájí předběžná bilaterální jednání. Během nich bude Německo v první řadě chtít zjistit, jaké množství vakcín a kdy by bylo Rusko schopné dodat. V každém případě by je Německo koupilo jedině po schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Předpokladem, aby unijní lékový regulátor dal Sputniku V zelenou k nouzovému používání v EU, je to, že mu ruská strana poskytne potřebná data.



Bavorský premiér Markus Söder informoval, že se Bavorsko s Ruskem předběžně dohodlo na výrobě vakcíny Sputnik V ve městě Illertissen. Za podmínku použití tohoto preparátu v Bavorsku ovšem označil jeho doporučení k používání agenturou EMA nebo příslušnými německými úřady.