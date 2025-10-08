Němečtí poslanci zrušili turboobčanství. Scholz ho prosadil pro cizince teprve loni

Autor: ,
  19:09
Poslanci německého Spolkového sněmu ve středu schválili zákon, který ruší možnost získat německé občanství už po třech letech. Napříště tak bude možné stát se německým občanem nejdříve po pěti letech. Zkrácený proces získání občanství pro obzvlášť dobře integrované cizince, takzvané turboobčanství, zavedla bývalá vláda kancléře Olafa Scholze teprve v loňském roce.

Konzervativní unii CDU/CSU byla reforma zákona o občanství trnem v oku. Rozhodnutí o zrušení pasáže o zrychlené možnosti získat občanství bylo jedním z prvních kroků, které kabinet kancléře Friedricha Merze po květnovém nástupu k moci učinil. Ministr vnitra Alexander Dobrindt z CSU tehdy řekl, že německé občanství mají lidé dostávat „na konci integračního procesu, nikoli na jeho začátku“. Dnes poslanci zrušení turboobčanství schválili poměrem hlasů 450 pro ku 134 proti.

K získání občanství po třech letech museli dosud zájemci prokázat, že jsou v Německu obzvlášť dobře integrovaní, dokáží financovat svůj život a život své rodiny a mají velmi dobrou znalost němčiny. Podle veřejnoprávní stanice ARD přitom občanství získávalo ve zrychleném řízení méně než procento cizinců.

Reforma zákona občanství vstoupila v platnost loni v červnu. Tehdejší vláda sociálních demokratů (SPD), zelených a svobodných demokratů (FDP) zavedla také možnost dvojího státního občanství. Cizinci, kteří získají to německé, se tak nemusejí vzdát svého původního. Tuto možnost současná vláda hodlá zachovat.

Například odborník na migraci a pracovní trh z německého úřadu práce Herbert Brücker zrušení turboobčanství už dříve kritizoval. „Možnost získat občanství po třech letech se týkala hlavně vysoce kvalifikovaných migrantů s vysokými příjmy. Její zrušení tak dopadne negativně přesně na tu skupinu lidí, kterou v Německu chceme,“ řekl listu Rheinische Post. Dodal, že změna snižuje atraktivitu Německa pro vysoce kvalifikované pracovní síly.

Také opoziční strany rozhodnutí kritizovaly. „Je to špatný signál v době, ve které potřebujeme všechny síly - ať už tu někdo žije tři roky nebo po tři generace,“ řekl spolupředseda strany Zelených Felix Banaszak. Poslankyně strany Levice Clara Büngerová kritizovala také to, že se nepočítá s přechodnou dobou pro lidi, kteří žádost o občanství ve zrychleném řízení už podali, ale úřady o ní ještě nerozhodly. „Protože jsou lhůty pro zpracování v řízení neúnosně dlouhé, dotkne se to mnoha lidí,“ řekla Büngerová.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.