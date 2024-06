Zaplavený jih Německa zasáhnou další lijáky. Řezno vyhlásilo stav katastrofy

Záchranáři ve švábském Offingenu nadále pátrají po pohřešovaném hasiči. V zasaženém regionu úřady nadále evakuují obyvatele. Postiženou oblast dnes navštíví spolkový kancléř Olaf Scholz v doprovodu německé ministryně vnitra Nancy Faeserové a bavorského premiéra Markuse Södera.

Situace na jihu Německa zůstává dramatická. Řezno kvůli stoupající hladině Dunaje, která dosáhla 5,9 metru, vyhlásilo stav katastrofy. Ještě před týdnem hladina Dunaje na vodočtu ve městě činila 2,7 metru. Při posledních velkých povodních v červnu 2013 dosáhla hladina v Řezně 6,82 metru.

O víkendu při zásahu v městečku Pfaffenhofen přišel o život 42letý dobrovolný hasič, jehož člun se v noci na neděli převrátil. Další člun s pěti hasiči se převrhnul v Offingenu, čtyřem se podařilo zachránit, pátý je pohřešován. Po 22letém hasiči záchranáři stále pátrají.

Od neděle záchranáři hledají v hornobavorském Schrobenhausenu také ženu. Podle svědectví mohla zůstat v zatopeném sklepě. Kvůli nebezpečné situaci se hasiči k místu nedostali.

V Ebersbachu nedaleko Stuttgartu se pod tlakem vody protrhla protihluková stěna. Voda následně zaplavila silnici.

Německo čelí od víkendu záplavám v důsledku silných dešťů. Na tři tisíce lidí muselo být v Bavorsku evakuováno ze svých domovů, uvedla v neděli mluvčí německého ministerstva vnitra.

Po několika dnech nepřetržitého deště se v mnoha oblastech, zejména v Bavorsku a Bádensku-Württembersku na jihu Německa, řeky a potoky vylily z břehů. Na záchranných a evakuačních pracích se podílí na 40 tisíc záchranářů a pomocníků.

V okresu Kelheim v Dolním Bavorsku byl vyhlášen nouzový stav, úroveň hladiny Dunaje zde dosáhla čtvrtého ze čtyř stupňů a má nadále stoupat. „Současná situace v kombinaci s další předpovědí zůstává napjatá,“ uvedly místní úřady.

Lidé na jihu Německa musejí počítat s rušením spojů na železnici a zpožděními. Týká se to například trati z Mnichova přes Norimberk do Berlína nebo z Mnichova do švýcarského Curychu.

Situace o víkendu je v zásadě podobná situaci před květnovými povodněmi v Sársku nebo před povodňovou katastrofou v roce 2021 v údolí řeky Ahr, uvádí Süddeutsche Zeitung.