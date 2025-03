Zemské volby v Hamburku podle prognóz vyhrála sociální demokracie

Vyplývá to z prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF.

SPD může v Hamburku považovaném za sociálnědemokratickou baštu počítat s 33,5 až 34,5 procenty, v roce 2020 zde přitom získala 39,2 procenta. Pokud se prognózy potvrdí, bude moci hamburský primátor Peter Tschentscher pokračovat ve společné vládě se Zelenými. Ti získali 17,5 až 20 procent. V roce 2020 v Hamburku ekologická strana slavila historický úspěch s 24,2 procenta.

Ve volbách, které se konaly týden po spolkových, se dařilo CDU. Před pěti lety v Hamburku strana skončila na dosavadním minimu 11,2 procenta, nyní jí ARD a ZDF slibují 19,5 až 20 procent.

AfD prognózy připisují až 8,5 procenta (5,3 procenta v roce 2020) a Levici 11,5 procenta (9,1 procenta v roce 2020). Nově vytvořené straně Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), které vzniklo odštěpením od Levice, a ani liberální svobodní demokraté (FDP) se do zemského parlamentu nedostali.

Svobodné a hanzovní město Hamburk, jak zní celý název, je druhým největším německým městem a zároveň jednou z šestnácti spolkových zemí. Co do plochy je druhou nejmenší zemí po Brémách, co do počtu obyvatel je na 13. místě. Žije v něm zhruba 1,9 milionu obyvatel, z toho 1,3 milionu oprávněných voličů. V Hamburku v zemských volbách mohou hlasovat už šestnáctiletí.

Hamburk je tradiční baštou sociálních demokratů, městu vládli jeho starostové od roku 1957, jedinou výjimkou byla léta 2001 až 2011. Hamburským starostou byl před Tschentscherem i současný kancléř Olaf Scholz.

Po předčasných volbách do Spolkového sněmu minulou neděli a dnešních hamburských zemských volbách Němce letos už žádné jiné řádné volby nečekají. Zemské volby jsou opět na pořadu až příští rok. Volit se bude na jaře do sněmů v Bádensku-Württembersku, Porýní-Falci a Sasku-Anhaltsku, na podzim v Berlíně a Meklenbursku-Předním Pomořansku.