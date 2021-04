Německo zlepšilo epidemické hodnocení Česka, už nebude označeno za vysoce rizikové

BERLÍN Německo s účinností od neděle 2. května přeřadí Českou republiku na epidemickém seznamu z vysoce rizikových do mírnější kategorie „pouze“ rizikových zemí. Dnes to oznámil Institut Roberta Kocha, který seznam spravuje. Zásadní změny pro cestování mezi Německem a Českem to ale nepřinese.

Tím nejviditelnějším ulehčením je to, že negativní test nebude vyžadován již při vstupu do Německa, ale bude ho možné podstoupit až po příjezdu. Podmínka desetidenní karantény, kterou lze po pěti dnech zkrátit dalším rozborem, nadále platí.