Německý exkancléř Schröder byl na Putinově oslavě narozenin, Merz je pobouřen

„Za válku na Ukrajině nese odpovědnost výhradně Putin,“ uvedl dnes v Berlíně vládní mluvčí Steffen Meyer. Putinovy rozkazy podle něj denně způsobují „nepředstavitelné utrpení, civilní oběti, rozvrácené rodiny i mrtvé a zraněné“. „Za této situace považuje kancléř za naprosto nemorální, aby pan Schröder v takový den slavil společně s panem Putinem,“ řekl Meyer.
Podle Kremlu oslavil Schröder ve středu u ruského vůdce jeho 74. narozeniny. Dvaaosmdesátiletý bývalý politik zastával funkci německého kancléře v letech 1998 až 2005. S Putinem se přátelí a již léta čelí kritice, mimo jiné kvůli tomuto vztahu a svému působení v ruských společnostech. S Putinem se Schröder opakovaně setkal i po zahájení ruské války proti Ukrajině v roce 2022.
To, že je Schröder v Moskvě, se Putin podle Kremlu dozvěděl ve středu ráno z médií. „Prezident pozval svého starého přítele k sobě domů,“ uvedl úřad ruského prezidenta.
Návštěva u Putina vyvolala kritiku i v řadách samotné Schröderovy Sociálnědemokratické strany Německa (SPD). Její spolupředseda Lars Klingbeil označil tento krok vzhledem k utrpení ukrajinského lidu za „zcela nepřijatelný“, uvedl deník Süddeutsche Zeitung. „Rusko vede proti Ukrajině brutální útočnou válku a způsobilo tamním lidem nepředstavitelné utrpení,“ prohlásil Klingbeil.
Místopředsedkyně poslaneckého klubu SPD Siemtje Möllerová vyjádřila zděšení. „Nemám slov nad tím, že bývalý kancléř Gerhard Schröder vesele otevírá šampaňské s válečným zločincem Vladimirem Putinem, zatímco Rusko zároveň neúprosně bombarduje Ukrajinu,“ řekla politička mediální skupině Funke. Dodala, že Schröderova cesta ukazuje, jak hluboce se vzdálil základním principům sociální demokracie.
Schrödera kritizovalo i mnoho dalších politiků napříč politickým spektrem. Například politička Zelených Katrin Göringová-Eckardtová a předsedkyně výboru pro obranu Evropského parlamentu Marie-Agnes Stracková-Zimmermannová z liberální FDP označily tuto návštěvu za ostudu. „Ostuda pro Německo. Zrada Evropy. Medvědí služba míru,“ napsala Göringová-Eckardtová na síti X.
Němečtí politici poukazují také na to, že Schröder opakovaně zrušil svou výpověď před parlamentním vyšetřovacím výborem, který se zabývá nadací spojenou s výstavbou ruského plynovodu do Německa Nord Stream 2, přičemž jako důvod uváděl syndrom vyhoření. ento týden přitom nejen navštívil Putina, ale v Moskvě si také prohlédl supermarkety ruského řetězce Hyperglobus, kde se stal členem dozorčí rady.
Dvaaosmdesátiletý Schröder, který vedl spolkovou vládu v letech 1998 až 2005, je v Německu značně kontroverzní osobností, neboť po ruské invazi na Ukrajinu nadále udržuje přátelské vztahy s Putinem, neodsoudil Moskvu za vojenskou agresi, kritizoval protiruské sankce a odmítal odejít z funkcí v ruských státních podnicích.
Někdejší spolkový prezident Joachim Gauck před třemi lety v rozhovoru s deníkem Tagesspiegel prohlásil, že kdykoli si na Schrödera vzpomene, je mu smutno.