Pracujte více, vyzýval Merz. Teď ho tepou za měsíční dovolenou, jeho obliba klesá

„Pěkné prázdniny. Mějte se!“ rozloučil se Merz s novináři 29. července po ceremonii, při níž prezident Frank-Walter Steinmeier předal po obměně vlády jmenovací dekrety novým ministrům. Od té doby se kancléř několikrát ozval prostřednictvím tiskových zpráv, na veřejnosti se ale neukázal. Kde dovolenou tráví, vláda neuvedla. Vystoupit má až příští úterý, kdy na braniborském zámku Neuhardenberg začne dvoudenní zasedání vlády.
Z původně avizovaných „několika volných dní“ se tak staly téměř čtyři týdny. „Spolkový kancléř nemá nikdy dovolenou,“ prohlásil ve středu mluvčí německé vlády Sebastian Hille. Merz podle něj pracuje nepřetržitě, i když nemá veřejné schůzky ani vystoupení. Na otázku, kdy se kancléř vrátí, Hille odpověděl, že se vrátit nemůže, protože vlastně nikdy pořádně neodjel.
Letní dovolené německých kancléřů nejsou ničím neobvyklým. Helmut Kohl například rád pobýval u rakouského jezera Wolfgangsee, zatímco Angela Merkelová trávila volno na túrách v Alpách.
Merzovi kritici však tvrdí, že letos měl hned několik důvodů dovolenou přerušit. Německo během léta zasáhly vlny veder. Podle Institutu Roberta Kocha (RKI) letos v souvislosti s vysokými teplotami zemřelo 14 tisíc lidí. Zemi navíc sužuje mimořádné sucho, které omezilo nebo zcela zastavilo lodní dopravu na některých řekách včetně klíčového Rýna. Ekonomové varují, že potíže mohou zpomalit hospodářský růst.
Největší pozornost médií ale vzbudila Merzova nepřítomnost po incidentu, který se na začátku srpna odehrál na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle. Jeden ze zaměstnanců tam nejprve objevil dron s výbušninou poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov.
Krátce nato se u letiště nákladní letoun srazil s „neznámým letícím objektem“, pravděpodobně s dalším dronem. Ministr vnitra Alexander Dobrindt kvůli incidentu přerušil dovolenou a ještě týž den přijel na místo. Merz veřejně nevystoupil ani událost nekomentoval.
Odpůrci kancléři vyčítají také dvojí metr. Merz opakovaně vyzývá Němce, aby více pracovali, a pomohli tak oživit ekonomiku. V minulosti například prohlásil, že někteří lidé si z práce na částečný úvazek udělali životní styl. Podle odborářů a ekonomů však naprostá většina lidí pracuje na zkrácený úvazek proto, že pečuje o děti či nemocné členy rodiny nebo sama trpí zdravotními problémy.
Merzova obliba mezitím dál klesá. V aktuálním průzkumu stanice ZDF, v němž respondenti hodnotí politiky na stupnici od minus pěti do plus pěti, získal kancléř minus 1,9 bodu. Stále častěji ho přitom hodnotí negativně nejen voliči opozice, ale také příznivci jeho vlastní Křesťanskodemokratické unie (CDU).
Ministryně pro zvláštní úkoly a šéfka kancléřského úřadu Nina Warkenová se Merze zastala. Nespokojenost veřejnosti podle ní souvisí s reformami, které vláda prosadila. Přijímat nepopulární opatření ale podle Warkenové vyžaduje odvahu. „Teď je třeba dostat lidi na palubu, mluvit s nimi a vysvětlit jim, co se děje,“ dodala.