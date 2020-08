Šéf německé diplomacie vyzval Moskvu ke spolupráci na vyšetřování otravy Navalného

Berlín Německý ministr zahraničí Heiko Maas vyzval Moskvu, aby spolupracovala na vyšetřování otravy ruského opozičního předáka Alexeje Navalného. Prohlásil to ve čtvrtek před začátkem dvoudenního neformálního zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Evropské unie.

Za Česko se účastní ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Navalnyj byl o víkendu převezen z Ruska na berlínskou kliniku Charité, jeho stav je vážný, bezprostředně ohrožen na životě ale není.



„Očekáváme, že se Rusko připojí ke snaze objasnit to, co se stalo. V tuto chvíli to ale nevypadá, že by tak činilo,“ řekl Mass televizi ZDF. „My unijní ministři zahraničí o tom ve čtvrtek budeme debatovat, protože pro Moskvu by bylo nejlepší připojit se k vyšetřování, jinak otázka zůstane otevřená a EU bude muset jednat o tom, jak dále postupovat,“ dodal.



Mass společně s německou kancléřkou Angelou Merkelovou vyzval Rusko, aby vypátralo viníky. Moskva naopak zjištění lékařů z berlínské kliniky Charité, kteří v Navalného organismu našli stopy otravy, nepovažuje za průkazná.

O případu Navalného ve středu krátce hovořili i unijní ministři obrany, kteří v Berlíně uspořádali rovněž neformální setkání. Zúčastnil se ho také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který požaduje transparentní vyšetřování okolností zdravotního kolapsu ruského opozičníka.