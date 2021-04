Německý prezident se nechal očkovat vakcínou AstraZeneca, totéž plánuje kancléřka Merkelová

Berlín Německý prezident Frank-Walter Steinmeier se ve čtvrtek nechal ve vojenské nemocnici v Berlíně očkovat proti nemoci covid-19 látkou od britsko-švédské společnosti AstraZeneca. V tiskovém prohlášení to oznámil prezidentský palác. Německo od středy nepoužívá látku od AstraZeneky pro mladší 60 let, důvodem je několik nevyjasněných případů mozkové žilní trombózy u očkovaných. Prezidentovi je 65 let.

Německo nebude na doporučení komise používat AstraZeneku pro mladší 60 let, uvedla Merkelová „Dnes jsem dostal první dávku AstraZeneky,“ uvedl ve čtvrtek Steinmeier s tím, že důvěřuje všem očkovacím látkám, které jsou v Německu schválené. Prezident patří k velkým zastáncům očkování proti covidu-19 a veřejnost opakovaně vyzývá, aby se nechala imunizovat. Sám dříve uváděl, že na očkování půjde, jakmile bude na řadě.

Očkovat se látkou od firmy AstraZeneca je připravená i kancléřka Angela Merkelová. Na úterní tiskové konferenci, na které oznámila, že Německo nebude AstraZeneku používat pro mladší 60 let, řekla, že až na ni přijde řada, nebude se bránit žádnému povolenému preparátu. „Očkovat se nechám, a to i vakcínou od AstraZeneky,“ řekla 66letá kancléřka.