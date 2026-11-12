Protiprávní, rozhodl soud o německých kontrolách na hranicích s ČR a Polskem

Německo je stejně jako Česko součástí schengenského prostoru, na jehož vnitřních hranicích by žádné kontroly být běžně neměly. Už od roku 2015 ale kontroluje svou hranici s Rakouskem. V říjnu 2023 přibyly kontroly kromě hranic s Českem a Polskem také na hranicích se Švýcarskem. V září 2024 nakonec tehdejší německá vláda nařídila také ostrahu hranic s Francií, Lucemburskem, Belgií, Nizozemskem a Dánskem.
Proti hraničním kontrolám na polské hranici podal žalobu k drážďanskému správnímu soudu muž, kterého policisté kontrolovali 25. září 2024 mezi německým městem Görlitz a polským Zgorzelecem. Kontrola trvala 15 minut, muž ji ale vnímal jako zatěžující a protiprávní. Druhou žalobu podal Němec, který se letos 18. května vracel autobusem z Česka do Německa a policisté jej kontrolovali u hraničního přechodu Breitenau/Krásný Les.
Soud ve čtvrtek oběma žalobám vyhověl. Rozhodl, že „spolkovým ministerstvem vnitra nařízené kontroly na vnitřních hranicích s Českou republikou a Polskou republikou byly protiprávní“. Proti verdiktu se lze odvolat.
Německé soudy se podobnými případy už zabývaly a řada z nich přitom kontroly označila za protiprávní. Žádný verdikt ale neměl na podobu kontrol vliv. Současná německá vláda na nich trvá. Letos v létě ministr vnitra Alexander Dobrindt oznámil, že je prodlužuje do poloviny března 2027. Kvůli boji proti nelegální migraci i proti přeshraniční kriminalitě podporuje hraniční kontroly například i druhý největší policejní odborový svaz v Německu DPolG.