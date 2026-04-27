Zaříkávač v egyptském hotelu nechal hada vklouznout muži do kalhot. Turista zemřel

Autor:
  21:14aktualizováno  21:14
Německý turista zemřel po uštknutí hadem, když asistoval při představení zaříkávače hadů v hotelu v egyptském letovisku Hurghada u Rudého moře. Informovala o tom v pondělí německá policie. Zaříkávač nechal plaza turistovi vklouznout do kalhot. Smrt muže vyšetřují německá policie a státní zastupitelství.

ilustrační snímek | foto: SPDK - Simona Jiřičková

Sedmapadesátiletý muž, jehož totožnost nebyla zveřejněna, se začátkem dubna zúčastnil představení zaříkávače hadů v hotelu. Bavorská policie ve svém prohlášení uvedla, že během vystoupení mělo několik diváků dva plazy, pravděpodobně kobry, kolem krků.

„Zaříkávač hadů poté nechal jednoho z hadů vklouznout do kalhot německého turisty,“ stojí v policejním prohlášení. Zvíře pak Němce kouslo do nohy.

Muž pocházející z bavorského okresu Unterallgäu vykazoval „jasné známky otravy“ a musel být před převozem do nemocnice resuscitován. V nemocnici později zemřel. Na dovolené byl se dvěma příbuznými.

Německé úřady nyní čekají na výsledky toxikologické zprávy. Ty egyptské se k incidentu nevyjádřily.

