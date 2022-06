Ideologické předsudky musely stranou. Německý vicekancléř Habeck jezdí všude možně, svého šéfa zastiňuje

„Pořád chybí plyn, abychom se mohli stát nezávislí na Rusku,“ prohlásil po příletu do Izraele. Právě před jeho pobřežím byla v nedávné době objevena bohatá ložiska plynu, který se aktuálně dodává do Jordánska a Egypta.

Dosud ale chybí infrastruktura, jak odsud dostat surovinu do Evropy. Před dvěma lety sice vznikl společný projekt Izraele, Řecka a Kypru, jehož cílem bylo postavit plynovod s názvem EastMed dopravující plyn napříč Středozemním mořem, avšak záměr byl uložen k ledu. Pokud by se podle Habecka podařilo dostat surovinu do zemí s terminály na zkapalněný plyn, bylo by to řešení.

Německý ministr hospodářství a pro klimatickou změnu není v regionu poprvé. Už v polovině března byl na podobné misi v Kataru a ve Spojených arabských emirátech. Podle všeho byl tenkrát docela úspěšný. Habeckova cesta svého času vyvolala velkou pozornost i proto, že coby politik německých Zelených čelil otázkám, do jaké míry jsou jeho jednání s předáky obou blízkovýchodních monarchií v souladu se zásadou ochrany lidských práv. Jejich dodržování totiž nepatří k hlavním prioritám vládců Kataru a Spojených arabských emirátů.

Zelený ministr se k tomu ovšem stavěl velmi pragmaticky. Prohlásil, že kvůli zajištění budoucích dodávek energetických surovin není možné spolupracovat pouze s demokraciemi. Připomněl také, že i řada členských států ropného kartelu OPEC je v tomto ohledu problematická.

„Ale mezi nedemokratickým státem, kde je situace lidských práv na pováženou, a autoritativním státem, který vede agresivní, protiprávní válku před našimi dveřmi, existuje přece jenom rozdíl,“ prohlásil Habeck tehdy pro nedělník Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung s tím, že prý není možné vyloučit všechny státy od dodávek.

Německá veřejnost, zdá se, ministrovo počínání oceňuje. Podle šetření agentury Insa, které zjišťovalo popularitu členů spolkové vlády, vyjádřilo s Habeckovým počínáním spokojenost 51 procent dotázaných, čímž se umístil na druhém místě. Pouze šéfka německé diplomacie, Annalena Baerbocková, si podle téhož šetření počíná s 54 procenty ještě o něco lépe. Podobně jako Habeck, zastupuje i ona Zelené. Naopak kancléř sociálnědemokratický kancléř Olaf Scholz skončil až sedmý.

Habeck i Baerbocková dlouhodobě zastávají postoje, jež se kryjí s většinovým míněním. Stávající vývoj jim dal za pravdu.

Tajemství dobré komunikace

Současný vicekancléř už loni na jaře navrhoval dodávat zbraně Ukrajině čili v době, kdy byla válka nepředstavitelná. Výzkum Insa tak celkem věrně potvrzuje, že Habeck, ač je formálně pouze dvojkou vlády, dokázal úspěšně zastínit svého nadřízeného, kancléře Scholze.

Ve srovnání s ním je někdejší spisovatel a vystudovaný filozof Habeck výřečnější. Své kroky se snaží vysvětlovat včetně toho, že nechává nahlédnout do svého nitra, jak a o něčem přemýšlí. vtěsnat je do třiceti vteřin.

Nejde ale jenom o dobrou práci s obsahem pro sociální sítě. Faktem totiž je, že za poslední dva měsíce se Habeckovi podařilo snížit dovozy plynu z Ruska do Německa z 55 procent na 35 procent. V příštím roce také mají být zprovozněny první dva německé terminály na zkapalněný plyn. Snížit její dovoz z Ruska o dvě třetiny se podařilo i u ropy. Přitom nehleděl na ideologické předsudky. Pro Zelené bylo třeba dlouho tabu podporovat plyn získaný hydraulickým štěpením neboli frakováním z břidlic.

Scholzovi sociální demokraté (SPD) si problémy, jak jejich kancléře vnímá veřejnost, uvědomují. Přesto ho brání. „Nejde přece o to, kdo něco řekne hezčeji a aby s tím vyhrál literární soutěž, ale aby za čtyři roky uspěl před voliči,“ reagoval pro týdeník Der Spiegel na srovnávání Scholze s Habeckem generální tajemník strany Kevin Kühnert.

A jiný politik SPD dodává ještě další motiv: „Na rozdíl od mnoha jiných německých politiků nemusel dosud kancléř nic z toho, co veřejně řekl, vzít zpět a korigovat se,“ uvedl pro Lidovky.cz Markus Rinderspacher, místopředseda bavorského zemského sněmu.