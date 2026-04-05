Německá armáda si začíná hlídat muže. Delší pobyt v cizině bude jen na povolení

Autor:
  16:31aktualizováno  16:31
Němečtí muži ve věku 17 až 45 let musí nově žádat o povolení úřadů, pokud chtějí pobývat delší dobu v zahraničí. Vyplývá to ze změn zavedených na základě zákona o modernizaci vojenské služby, který začal platit od 1. ledna a mimo jiné zavádí dobrovolnou formu služby v armádě. Upozornil na to server televize BBC.

ilustrační snímek | foto: AP

Cílem opatření je posílit obranyschopnost země v reakci na bezpečnostní hrozby spojené s ruskou invazí na Ukrajinu. Mluvčí ministerstva obrany BBC řekl, že muži od 17 let musí nově žádat o souhlas s pobytem v zahraničí, pokud chtějí vycestovat na dobu delší než tři měsíce.

Podle současných zákonů by úřady měly žádosti zpravidla schvalovat. Není však zatím jasné, jak bude pravidlo vymáháno v případě porušení.

Mluvčí ministerstva obrany uvedl, že cílem nařízení je zajistit spolehlivý a smysluplný systém vojenské evidence, protože v případě mimořádné situace je důležité vědět, kdo se může delší dobu zdržovat v zahraničí. Ministerstvo zároveň připustilo, že opatření může mít dalekosáhlé dopady na mladé lidi, a uvedlo, že se připravují pravidla pro výjimky, aby se předešlo zbytečné byrokracii.

Právním základem tohoto požadavku je německý zákon o branné povinnosti z roku 1956, který byl několikrát novelizován, naposledy loni v prosinci.

Před poslední novelou zákona se povinnost hlásit delší pobyty v zahraničí vztahovala pouze na dobu, kdy byla v Německu vyhlášena obranná pohotovost nebo mobilizace. Podle zástupce ministerstva obrany podobné ustanovení existovalo už během studené války, ale prakticky se neuplatňovalo.

Země chce více aktivních vojáků

Zákon o modernizaci vojenské služby zároveň stanovuje plán zvýšit do roku 2035 počet aktivních vojáků na 260 000 z nynějších zhruba 180 000. Parlament také v prosinci schválil zavedení dobrovolné vojenské služby, což znamená, že všichni osmnáctiletí obdrží dotazník, zda mají zájem se připojit k armádě. Od července 2027 musí také muži absolvovat test fyzické způsobilosti, aby bylo možné posoudit, zda jsou způsobilí ke službě v případě války.

Ženy se mohou do služby v armádě přihlásit dobrovolně. Podle německé ústavy je nelze ke službě v armádě nutit.

I když je plán postaven na dobrovolnosti, v případě zhoršení bezpečnostní situace nebo nedostatku dobrovolníků by mohla být zvážena forma povinné vojenské služby. Když zákon schvaloval parlament, mnoho mladých lidí se připojilo k protestům proti změnám.

Podobně jako jiné evropské země i Německo v mírových 90. letech minulého století omezilo své ozbrojené síly. V době studené války mělo armádu čítající téměř půl milionu vojáků. Povinná vojenská služba v Německu byla zrušena v roce 2011, za vlády kancléřky Angely Merkelové.

Vznášedla proti Tchaj-wanu? Čína buduje flotilu mamutích strojů

Ruské námořnictvo disponuje také obojživelnými vznášedly Zubr ze sovětských...

OBRAZEM: Velikonoční oslavy vrcholí. Podívejte se, jak lidé nejen v Česku slaví

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. O velikonoční neděli putují z okolních obcí...

V Česku padaly teplotní rekordy, na jihu Moravy bylo skoro 25 stupňů

Teplé a slunné počasí vyhnalo ze země chráněné bledule jarní. Byť jejich sezona...

Srbové našli výbušniny u plynovodu do Maďarska. Orbán svolal bezpečnostní radu

Maďarský premiér Orbán na summitu EU. (19. března 2026)

Velikonoční příběh psích žen a Samaritánky. Ta se do Bible dostala tak, že se pohádala u studny

Premium
Ježíš Kristus

Trump opět hrozí v Íránu peklem. Otevřete ten průliv, vy bastardi, láteřil

Donald Trump (20. března 2026)

Německá armáda si začíná hlídat muže. Delší pobyt v cizině bude jen na povolení

Důstojníci bundeswehru přicházejí na německé ministerstvo obrany na schůzku s...

Výběr z tisku

Přemění Slováci USA na SŠA, nebo dokonce na Spojené štáty Imrichové?

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová se v Praze setkala se svým...

USA zachránily i druhého letce v Íránu. Obětovaly kvůli tomu další svoje letouny

F-15E Strike Eagle

Obrazem

Stavení v Malé Skále je technický unikát. Na pozemku bylo komplikované podloží

Víkendový dům v Hrubé Skále.

Troufalá evakuace letce z Íránu málem selhala a ohrozila desítky životů

Trosky transportního letounu USAF M/HC-130 Hercules, který americké síly...

Analýza

Putin tlačí na ruské podnikatele. Mají „dobrovolně“ přispět na válku na Ukrajině

Vladimir Putin na sjezdu Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů (RSPP) (26....

