Němečtí politici von der Leyenovou tvrdě kritizují. Vadí jim aféry na jejím ministerstvu i to, že nekandidovala v eurovolbách

Berlín Opoziční Alternativa pro Německo (AfD) a Levice tvrdě kritizují nominaci německé ministryně obrany Ursuly von der Leyenové (CDU) do čela Evropské komise a připomínají aféry na jejím úřadu. Radost nemá ani vládní Křesťanskosociální unie (CSU), která do čela EK prosazovala svého politika Manfreda Webera, jenž vedl kandidátku evropských lidovců ve volbách do Evropského parlamentu.