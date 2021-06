Němečtí Zelení se pokusí o restart. Sjezdu má dodat lesk Madeleine Albrightová či bývalý šéf Siemensu

BERLÍN/PRAHA Němečtí Zelení zahájili v pátek v Berlíně třídenní sjezd, který bude mít kvůli doznívající koronavirové pandemii digitální podobu. Očekává se, že spolupředsedkyně strany Annalena Baerbocková na něm bude definitivně schválena jako hlavní kandidátka pro zářijové volby do Spolkového sněmu. Zároveň by měli účastníci kongresu posvětit i volební program.

Lesk a mezinárodní rozměr má stranické konferenci dodat i několik významných řečníků, kteří k Zeleným promluví. Mezi nimi bude například bývalá americká ministryně zahraničních věcí Madeleine Albrightová či někdejší šéf koncernu Siemens, švýcarský manažer Joe Kaeser. Albrightová bude hovořit o zahraniční politice, Kaeser zase o možnostech, jak skloubit hospodářský růst s ochranou klimatu.



I jejich vystoupení mají Zeleným pomoci, aby vyšli z defenzivy, v níž se v posledních týdnech ocitli. Původní euforie, která v polovině dubna doprovázela nominaci Baerbockové jako volební jedničky, vyprchala.

V aktuálních průzkumech se podpora pro stranu pohybuje okolo dvaceti procent, což by jí vyneslo druhé místo za dosud vládnoucími křesťanskými demokraty (CDU). I tak by to byl nejlepší výsledek Zelených v jejich čtyřicetileté historii. Před měsícem měli nicméně podporu ještě okolo 28 procent, přičemž v některých průzkumech byli první.

Jedním z důvodů pro momentální útlum jsou i některé nejasnosti okolo dosavadní profesní kariéry Annaleny Baerbockové. Její bodový životopis, který je uveden na webových stránkách Zelených, musel být v posledních dnech několikrát upraven.



Vyšlo totiž najevo, že původně uváděná členství v mezinárodních organizacích či spolupráce s nimi neodpovídají skutečnosti. Politická konkurence v tom viděla vítanou možnost, jak vykreslit Baerbockovou neboli potenciální spolkovou kancléřku jako málo důvěryhodnou političku.

„Zjevně jsem udělala chybu,“ připustila Baerbocková v předvečer sjezdu v exkluzivním rozhovoru pro první program německé veřejnoprávní televize. Dodala, že to bylo z její strany „lajdácké“. Již dříve přitom čelila kritice, že zapomněla vykázat vedlejší příjmy v podobě odměn, které dostala jako šéfka Zelených vyplacené od své strany.

Jako ne úplně šťastný byl zpětně označen rovněž návrh stranické předsedkyně zvýšit cenu pohonných hmot o 16 eurocentů (zhruba čtyři koruny). Baerbocková s tím přišla před zemskými volbami v Sasku-Anhaltsku z konce minulého týdne. Výsledky Zelených zde zůstaly možná i proto za původními očekáváními.



O slovo se hlásí zelení radikálové

Baerbockovou jako hlavní kandidátku strany pro celostátní volby schválí Zelení definitivně dnes. Formálně nebudou hlasovat pouze o ní, ale o celém předsednickém tandemu, jejž tvoří vedle Baerbockové ještě Robert Habeck. Někteří němečtí komentátoři spatřují v tomto scénáři snahu vyhnout se hlasování pouze o Baerbockové, které by ji mohlo v případě, že by nedopadlo podle očekávání, ještě víc poškodit.

Už tak bude podstatnou část sjezdu zabírat schvalování volebního programu. Sjezdy Zelených byly v minulosti proslulé tím, že se na nich o jednotlivých návrzích často velmi živě a dlouze diskutovalo. I u předloženého volebního programu existují přes tři tisícovky pozměňovacích návrhů. Ne všechny jsou zásadní povahy, někdy jde pouze o výměnu jednoho slovíčka za druhé nebo o doplnění čárky ve větě.

Jiné by ale mohly v případě, že by dostaly potřebnou většinu, posunout stranu doleva více, než by si její vedení přálo. Platí to zejména pro klíčové téma Zelených, jímž je ochrana klimatu. Řada straníků například požadovala, aby již od roku 2025 nesměla být v Německu registrována nová auta se spalovacími motory, což by bylo o pět let dřív oproti původní verzi. Jiný návrh chtěl zase výrazně omezit maximální rychlost na silnicích nebo radikálně zvýšit ceny emisních povolenek pro oxid uhličitý. Všechny tyto návrhy delegáti včera večer na sjezdu odmítli.

Velmi vášnivé debaty se ale čekají také u zahraniční politiky. Může za to nedávný požadavek spolupředsedy Habecka dodat Ukrajině „zbraně k obranným účelům“. S nápadem přišel před několika týdny během pobytu v Kyjevě, kdy se nechal svými hostiteli odvézt i na bojovou linii na východě země. Proti jakýmkoli dodávkám zbraní se okamžitě vymezilo pacifistické křídlo strany, které to chce prosadit i do programu.

Jiný problém zase pro změnu trápí tři stovky členů Zelených z levicově alternativní berlínské čtvrti Friedrichshain/Kreuzberg. Požadují, aby bylo z oficiálního názvu stranického volebního programu škrtnuto slovo „Německo“. Odůvodňují to tím, že „středobodem politiky strany musí být člověk, jeho svoboda a důstojnost, nikoli Německo“. Tím prý mají dát Zelení najevo, že se distancují od nacionalismu.