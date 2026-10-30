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Nemluvte tolik o nebezpečí ze strany Ruska, vyzval Pentagon země NATO

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  14:50aktualizováno  14:50
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Americký ministr obrany Pete Hegseth (18. června 2026)

Americký ministr obrany Pete Hegseth (18. června 2026) | foto: Reuters

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Americké ministerstvo obrany vyzvalo několik zemí NATO, aby zmírnily svou rétoriku týkající se nebezpečí ze strany Ruska, píše agentura Reuters. Výroky prý podle Pentagonu podkopávaly evropskou bezpečnost.

Mezi státy, na něž se americká administrativa obrátila, byly Litva, Lotyšsko a Estonsko, které jsou známé tvrdým postojem vůči Moskvě, uvádí Reuters. Pentagon to odmítl komentovat.

Estonský premiér Kristen Michal svou rétoriku vůči Rusům zmírnit odmítá. „Nebudu se držet zpátky. Putin je diktátor, který zabíjí ženy a děti. A bude v tom pokračovat, dokud nebude donucen změnit kurz,“ uvedl. V rozhovoru pro server Delfi sdělil, že od USA neobdržel žádné přímé žádosti o zmírnění své rétoriky. „Ustupování diktátorům vede pouze k ponížení a svoboda bude nakonec stejně ztracena,“ dodal.

Mělo by se mluvit o nebezpečí ze strany Ruska?

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List The Wall Street Journal (WSJ) také napsal, že ukrajinská armáda po týdnech tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý týden pozastavila vzdušné údery na ruské rafinerie.

Americký prezident Donald Trump podle WSJ na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského týdny tlačil, aby útoky na rafinerie ukončil. Zvláštní vyslanec a Trumpův zeť Jared Kushner tento požadavek Zelenskému minulý týden zopakoval.

Možnou třicetidenní pauzou by podle Kushnera měla Ukrajina projevit vděk za vyjednávání vyslanců USA s Moskvou, uvedl jeden ze zdrojů WSJ. Ukrajinci nicméně v pátek podle dostupných zpráv zasáhli Novokujbjaševskou rafinerii v Samarské oblasti.

Válka na Ukrajině

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