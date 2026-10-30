Nemluvte tolik o nebezpečí ze strany Ruska, vyzval Pentagon země NATO

Mezi státy, na něž se americká administrativa obrátila, byly Litva, Lotyšsko a Estonsko, které jsou známé tvrdým postojem vůči Moskvě, uvádí Reuters. Pentagon to odmítl komentovat.
Estonský premiér Kristen Michal svou rétoriku vůči Rusům zmírnit odmítá. „Nebudu se držet zpátky. Putin je diktátor, který zabíjí ženy a děti. A bude v tom pokračovat, dokud nebude donucen změnit kurz,“ uvedl. V rozhovoru pro server Delfi sdělil, že od USA neobdržel žádné přímé žádosti o zmírnění své rétoriky. „Ustupování diktátorům vede pouze k ponížení a svoboda bude nakonec stejně ztracena,“ dodal.
List The Wall Street Journal (WSJ) také napsal, že ukrajinská armáda po týdnech tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý týden pozastavila vzdušné údery na ruské rafinerie.
Americký prezident Donald Trump podle WSJ na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského týdny tlačil, aby útoky na rafinerie ukončil. Zvláštní vyslanec a Trumpův zeť Jared Kushner tento požadavek Zelenskému minulý týden zopakoval.
Možnou třicetidenní pauzou by podle Kushnera měla Ukrajina projevit vděk za vyjednávání vyslanců USA s Moskvou, uvedl jeden ze zdrojů WSJ. Ukrajinci nicméně v pátek podle dostupných zpráv zasáhli Novokujbjaševskou rafinerii v Samarské oblasti.