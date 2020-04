Nemocného Johnsona nahradí ministr Raab. Syn českého Žida byl vybrán jako ‚přeživší‘

LONDÝN/PRAHA Zatímco britský premiér Boris Johnson nakažený koronavirem leží na jednotce intenzivní péče, organizační záležitosti vlády přebírá ministr zahraničních věcí Dominic Raab, syn českého Žida, který prchl z Československa před nacisty.

Premiér Boris Johnson, který podle deníku The Guardian bude pravděpodobně potřebovat ventilátor, aby se jeho stav nezhoršoval, požádal svého ministra zahraničí Dominica Raaba, aby jej zastoupil, „kdekoliv to bude nutné“, zatímco šéf vlády bude v nemocnici.

Bývalý britský vyjednavač pro brexit by měl od úterý vést jednání vlády i předsedat pohotovostnímu týmu Cobra. Rozhodovat bude i o tom, zda země zavede restriktivní opatření.

Šestačtyřicetiletého Raaba již lékaři dvakrát testovali na přítomnost koronaviru v těle a pokaždé negativně. Byl tak vyvolen jako „přeživší“ a získal privilegium stát se de facto premiérem země. Roli bude zastávat do té doby, než se stav Borise Johnsona zlepší.

„V rámci parlamentní demokracie s nepsanou ústavou není potřeba voleb, aby Raab mohl převzít pravomoci premiéra,“ poznamenává deník The Guardian. „Je však možné, že politický tlak by k nim mohl vést.“

„Pokud se jeho (premiérův) stav rychle nezlepší, kabinet se bude muset otázkou nástupnictví zabývat. A pokud by premiér nemohl funkci vykonávat vůbec, bude muset Konzervativní strana vybrat nového lídra,“ vysvětlil bývalý šéf civilní služby Lod Kerslake.

Dominic Raab se stal členem kabinetu Borise Johnsona po jeho zvolení lídrem Konzervativní strany v červenci loňského roku. Sám Raab se přitom o pozici stranického šéfa neúspěšně ucházel.

Ministr je podle informací britského listu The Times synem českého Žida, který v dětství uprchl s rodiči před nacisty. Značná část jeho příbuzenstva zahynula během holokaustu. Jeho otec přišel do Británie v roce 1938 v šesti letech a neuměl anglicky, ale časem vystudoval střední školu a začal pracovat jako manažer pro britský řetězec Marks & Spencer.



„Jako malý chlapec dorazil do Británie a věděl, že jeho babička, dědeček a většina příbuzných zůstala v zemi a byla systematicky vražděná z jediného důvodu a to, že byli Židé,“ uvedl pro média loni v červnu Raab s tím, že otázka antisemitismu je proto citlivá a chce proti němu bojovat.

Hlavní vyjednavač pro brexit

Do parlamentu Raaba poprvé zvolili v roce 2010, předtím od roku 2006 pracoval jako šéf administrativy tehdejšího stínového ministra vnitra Davise. Podobně jako on kritizuje zásahy státu do soukromí lidí.

V květnu 2015 jej jmenovali státním tajemníkem pro lidská práva na ministerstvu spravedlnosti. Po parlamentních volbách v roce 2017 se stal státním tajemníkem pro soudy a justici, v lednu 2018 jej premiérka Mayová přesunula na rozšířené ministerstvo pro bytovou výstavbu a místní správu a v červenci pak jmenovala hlavní vyjednavačem pro brexit.

Raab tuto pozici opustil kvůli neshodám s premiérkou ohledně odchodu z Evropské unie.

Ke konci tisíciletí pracoval pro hlavního palestinského vyjednávače při uzavírání mírových dohod mezi Izraelem a Palestinci v Oslu. Po roce 2000 byl Raab v Haagu na britském velvyslanectví šéfem týmu, který se snažil přivést válečné zločince před soud. Po návratu do Londýna pracoval jako poradce pro izraelsko-arabský konflikt, pro Evropskou unii a pro Gibraltar.