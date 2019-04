‚Nemohli ani pohřbít své blízké.‘ Tragická letecká nehoda očima fotografa

PRAHA V Etiopii se 10. března zřítilo letadlo společnosti Ethiopian Airlines s více než 150 lidmi na palubě. Nikdo z nich podle oficiálních informací nehodu nepřežil. Na místo havárie přijel pár hodin poté i fotograf pro zpravodajskou agenturu Reuters, Tiksa Negeri.

„Na místo jsem přijel zhruba dvě hodiny po havárii. Kolem trosek byly hloučky lidí, kteří plakali a nechápavě hleděli směrem k nebi,“ popisuje 30letý fotograf svůj příjezd. Fotografování je podle něj hlavně o snaze zachytit emoce. Nečekal však, že ho tento den tak poznamená.



„Nemyslel jsem si, že to bude tak zlé. Někteří drželi fotky svých zesnulých a křičeli jejich jména,“ říká pro Reuters Tiksa Negeri. „Má práce je přeci také o tom umět zachytit zarmoucené lidi a vyvolat tím emoce u čtenářů,“ přemýšlí Negeri. „Ale ten den to nešlo, nechtěl jsem zasahovat do soukromí těchto lidí. Nechtěl jsem fotit něco, co by někoho mohlo poškodit,“ vysvětluje.



Jeho fotky z místa havárie obletěly internet, neboť šlo o jedny z prvních snímků, které byly pořízeny. „Bylo štěstí, že jsem se nacházel blízko místa havárie. Trávil jsem poblíž dovolenou, takže jakmile jsem se dozvěděl, že se stala tato tragédie, hned jsem se sebral a jel jsem na místo,“ uvádí Tiksa Negeri.

Během následujícího týdne na místo havárie přišly i další rodiny zesnulých a podle slov fotografa došlo k ještě smutnějším a vypjatějším emocím. „Lidé plakali, že nemají těla svých blízkých a nemohou je ani pochovat,“ popisuje 30letý Negeri.

Příčina pádu letadla zatím není zcela jasná.

„Jedna žena si dokonce začala sypat hlínu na obličej, plakala a byla zoufalá, neboť nemohla ani pochovat svého syna, který během havárie zemřel,“ doplňuje. Na závěr svého vyprávění Tiksa Negeri řekl, že by byl radši, kdyby jim vůbec nerozuměl.



Mnoho informací o zřícení letounu společnosti Ethiopian Airlines, který měl namířeno do keňské metropole Nairobi, zatím zveřejněno nebylo. Takzvané černé skříňky se záznamy o letu ve čtvrtek dorazily do Francie, kde je má analyzovat tamní úřad pro bezpečnost civilního letectví (BEA). Kvůli nehodě byly po celém světě vydány zákazy letů strojů Boeing 737 Max.

‚Nemáme zájem‘

Jako první je zakázala společnost Garuda. „Naši cestující ztratily důvěru v létání se stroji Max 8,“ vysvětlil mluvčí aerolinky Ikhsan Rosan CNN. Dopravce si v roce 2014 podle listu objednal padesát těchto letadel za 4,9 miliardy dolarů. Doručen byl zatím jediný.



Firma poslala Boeingu oficiální oznámení, ve kterém uvedla, že o zbylé stroje už nemá zájem. Zástupci výrobce naplánovali na 28. března cestu do Jakarty, kde budou s vedením aerolinky o požadavcích jednat. Boeing to nechtěl komentovat.



Americki Boeing doporučil uzemnění všech letadel typu MAX na světě, dokud se nevyřeší problémy, které mohly způsobit dvě smrtelné havárie v Etiopii a Indonésii.

Pro firmu je to značný problém, protože letadla tohoto typu jsou jejími nejprodávanějšími stroji. Uzemnění a případné rušení objednávek pravděpodobně společnosti způsobí škody v miliardách dolarů.