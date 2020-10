Kat francouzského učitele měl údajně status uprchlíka, svou oběť neznal. Nenecháme se zastrašit, volají kantoři

Paříž/Praha Francouzští kantoři slibují výuku „obtížných předmětů“ po smrti učitele dějepisu, který byl v pátek podle tamních úřadů sťat mladým Čečencem. Učitel svým žákům přednášel o svobodě slova a ukázal jim karikatury proroka Mohameda. Během neděle jako projev solidarity a vzdoru jsou očekávána v několika městech Francie v neděli akce. Ministr školství Jean-Michel Blanquer vyzval k podpoře učitelů.

Zástupci učitelských svazů se v sobotu setkali s ministrem školství Jean-Michelem Blanquerem a předsedou vlády Jeanem Castexem. Jen několik hodin poté, co byl zavražděn 47letý učitel dějepisu a zeměpisu Samuel Paty. Jean-Remi Girard, prezident učitelského svazu pro střední školy uvedl, že učitelé jsou zdrceni, ale nenechají se zastrašovat. „Je děsivé vidět, že ve Francii ve 21. století může být učitel sťat za svou práci,“ zmínil Girard. Informoval o tom britský server The Guardian.



„Budeme i nadále hovořit o svobodě projevu. Pokud existují obtížné předměty, budeme je i nadále učit. Pokusíme se povzbudit kritického ducha našich studentů a vysvětlíme jim, že každý má právo nesouhlasit,“ dodal.

V neděli se napříč Francií očekávají shromáždění jako projev solidarity a vzdoru. Ministr školství Jean-Michel Blanquer zmínil pro veřejnoprávní televizní stanici France 2, že je nezbytně nutné prokázat solidaritu, schopnost mobilizace a národní soudržnost. „Vyzývám všechny, aby učitele podpořili,“ vyjádřil se.

Jedno ze shromáždění se má konat na pařížském náměstí Place de la République, kde se mimo jiné sešlo v roce 2015 jeden a půl milionů občanů po teroristickém útoku na redakci satirického listu Charlie Hebdo. Další protesty jsou naplánované v dalších městech Francie, například v Lyonu, Toulous, ve Štrasburku či v Marseile, Nantes, Lille a Bordeaux.

Prezident Emmanuel Macron označil čin za „typický teroristický útok“ a rovněž zmínil, že Francie se dostala do „existenčního boje proti terorismu.“

Za útokem podle francouzských úřadů stojí osmnáctiletý Čečenec narozen v Moskvě. V pátek večer na předměstí Conflans-Sainte-Honorine severozápadně od centra Paříže uřízl své oběti hlavu. Po svém pátečním činu se dal na útěk a policie ho krátce poté zastřelila. Našla u něj občanský průkaz a totožnost ověřila.

Učitel pracoval v místní škole, kterou údajný vrah navštěvoval jako žák. Případ je vyšetřován policií jako teroristický útok. Agentura Reuters uvedla, že jeden ze svědků slyšel útočníka křičet Alláhu akbar (arabsky Bůh je veliký). V souvislosti s vraždou policie vyšetřuje příbuzné útočníka – rodiče, dědečka a sedmnáctiletého bratra.

V sobotu pak bylo zadrženo dalších pět osob. Později v tentýž den měla být zadržena ještě desátá osoba. Uvedla to francouzská zpravodajská stanice BFM TV s odvoláním na soudní zdroje. Podle úřadů je mezi zatčenými i členka teroristické organizace Islámský stát, jež byla od roku 2014 v Sýrii.

Oběť činu měla během občanské výuky ve škole hovořit o svobodě projevu a u té příležitosti ukázala třídě ukázala karikaturu Mohameda ze satirického listu Charlie Hebdo. Byl si vědom, že by to některé žáky muslimského vyznání mohlo urazit, a tak jim údajně navrhnul, ať se na to nedívají, anebo učebnu úplně opustí.

Začátkem října pak škola obdržela řadu stížností od některých rodičů. Ti na učitele podali i trestní oznámení. Deník Le Monde psal ale i tom, že útočník vůbec ale nemusel být žákem školy. „Bezprostředně před útokem se údajný pachatel ptal přítomných školáků, aby mu učitele ukázali,“ uvedl protiteroristický prokurátor Jeana-François Ricard.



To by naznačovalo, že svou oběť předem neznal. Po činu na Twitteru zveřejnil snímek setnutého s textem, v němž se k vraždě přihlásil: „Popravil jsem jednoho z vašich pekelných psů, protože se opovážil znevažovat Mohameda.“ Podezřelý měl podle Ricarda ve Francii povolení k desetiletému pobytu coby uprchlík. Bezpečnostním složkám znám nebyl.

Výhrůžky otce žačky, která na hodině údajně nebyla

Škola i samotný učitel se v uplynulých dnech stali předmětem výhrůžek. Rodič muslimské žačky sdílel video, v němž se rozhořčoval nad ukázkou karikatury v hodině. Podle učitele nebyla ale žačka v den výuky ve škole přítomna. Sdělil to údajně na policejní stanici počátkem měsíce, když na něj bylo podáno trestní oznámení. Po osobní stížnosti ředitelovi školy pak ve druhém videu zveřejnil jméno vyučujícího i školy.

A ve třetí nahrávce otec vystupuje spolu s islámským aktivistou, který je francouzským tajným službám známý. Právě ten v nahrávce vyhrožoval odplatou, pokud nebude učitel odvolán. Otec žačky i zmíněný aktivista jsou mezi zatčenými. „Policie se pokouší zjišťovat události v období před zločinem a zda má vrah komplice,“ sdělil protiteroristický prokurátor Jeana-François Ricard.

Vraždu odsoudili francouzští politici v čele s prezidentem Emmanuelem Macronem, podle něhož se jednalo o útok na svobodu slova, za nímž stojí islámský terorismus. Při jednání s učitelskými odbory francouzský premiér Jean Castex uvedl, že vražda je útokem na svobodu vyučování a základní hodnoty Francouzské republiky. Kondolenci prostřednictvím twitteru vyjádřil mimo jiné český premiér Andrej Babiš. Událost podle něj ukazuje, že je nutné vždy chránit svobodu projevu. Soustrast a solidaritu s učiteli projevila také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Lidé vyšli do ulic

Ve Francii se v neděli tisíce lidí účastní shromáždění na památku středoškolského učitele Samuela Patyho, kterého podle úřadů v pátek na pařížském předměstí Conflans-Sainte-Honorine usmrtil mladík čečenského původu a uřízl mu hlavu. Shromáždění probíhají v Paříži, Lyonu, Marseille a dalších velkých francouzských městech. Francouzští vládní představitelé zdůrazňují nutnost chránit učitele před vyhrůžkami a zastrašováním.

Mnozí účastníci si přinesli vytištěná hesla #JeSuisProf a #JeSuisEnseignant (#JsemUčitel). Při proslovech řečníci zdůrazňovali důležitost chránit svobodu slova a vyučování. Na shromáždění na pařížském náměstí Republiky, které svolaly učitelské odbory a další občanská sdružení, přišlo několik tisíc lidí. Vzpomínky se v Paříži účastní premiér Jean Castex, předsedové hlavních parlamentních stran nebo bývalý prezident François Hollande. Vzpomínku podpořila redakce satirického týdeníku Charlie Hebdo.

Svou soustrast a zděšení z vraždy vyjádřili také zástupci čečenské komunity ve Francii. Hlavní imám mešity v Lyonu Kamel Kabtane řekl, že středoškolský učitel dělal jen svou práci, když při hodině o svobodě slova ukázal žákům karikaturu proroka Mohameda. Na nedělním setkání čin odsoudili i další imámové z lyonského regionu.

Francouzský premiér Jean Castex v nedělním rozhovoru s týdeníkem Journal de Dimanche uvedl, že vláda chce zvýšit ochranu učitelů, kteří čelí výhrůžkám kvůli své práci. Podle vyšetřování protiteroristické prokuratury 47letý učitel čelil po hodině, při které ukázal karikaturu proroka Mohameda, výhrůžkám na sociálních sítí. Vyhrůžky byly adresovány také škole, kde Paty učil. Ministr školství Jean-Michel Blanquer dementoval informaci, že by Patymu hrozil kvůli přednášce postih ze strany nadřízených.

Ministr financí Bruno Le Maire televizi France 3 řekl, že chce zpřísnit kontrolu financování některý islámských sdružení, jež působí ve Francii. Financováním mešit a vzděláváním imámů by se měl zabývat nový zákon, jehož vznik ohlásil prezident Emmanuel Macron na začátku října.