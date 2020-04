Premiér Johnson s neustupujícím koronavirem řídí britskou vládu z nemocnice. Má ‚dobrou náladu‘

Johnsona v neděli převezli do nemocnice, neboť u něj i po deseti dnech od pozitivního testu na koronavirus přetrvávaly příznaky nemoci covid-19. V nemocnici strávil i noc a v pondělí na Twitteru uvedl, že má „dobrou náladu“.



„Na radu lékařů jsem včera v noci šel do nemocnice na několik rutinních testů, neboť stále cítím příznaky koronaviru. Mám dobrou náladu a jsem v kontaktu se svým týmem,“ napsal v pondělí Johnson na Twitteru. Znovu vyzval Brity, aby zůstali doma, a pomohli tak chránit lidské životy i zdravotnický systém NHS před přetížením.

