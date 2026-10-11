Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Další blesková povodeň v Nepálu smetla domy i mosty

Autor: ,
  13:23aktualizováno  13:23
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Obyvatelé žijící podél řeky Budhi Gandaki v severní části středního Nepálu se museli v neděli evakuovat kvůli bleskové povodni, která v oblasti smetla domy a další stavby.

Účet Volcaholic na síti X, který monitoruje přírodní katastrofy, s odkazem na místního činitele uvádí, že voda smetla 35 až 40 domů, 150 domů zaplavila a zničila šest mostů.

Deset lidí se podle tohoto zdroje pohřešuje. Národní úřad pro snižování dopadů přírodních katastrof a krizové řízení evakuoval vesničany a varoval ostatní, aby se přesunuli do bezpečnějších oblastí.

Rozvodněná řeka Budhí Gandakí v severní části středního Nepálu. (11. října 2026)
Letecký pohled na oblasti zaplavené rozvodněnou řekou Budhí Gandakí po sesuvu půdy v obci Čumnubri v nepálském okrese Gorkha. (11. října 2026)
Obyvatelé zasažení povodněmi na řece Budhí Gandakí v severní části středního Nepálu jsou evakuováni vrtulníkem. (11. října 2026)
Vrtulník evakuuje obyvatele zasažené povodněmi na řece Budhí Gandakí v severní části středního Nepálu. (11. října 2026)
46 fotografií

Příčinu náhlé povodně na toku Budhi Gandaki, který se vlévá do řeky Trišuli a je klíčovou vodní cestou v blízkosti hlavního města Káthmándú, úřady zjišťují.

Videa na sociálních sítích ukazují, jak domy a přístřešky smetá rozvodněná řeka tekoucí mezi vysokými horami. Není jasné, kolik malých vesnic v této horské oblasti bylo postiženo.

Příspěvky na sociálních sítích naznačují, že vládní varování vedlo k evakuaci v Arughatu, městečku ležícím na břehu řeky u dálnice spojující Káthmándú s ostatními částmi země.

Nepál se stále zotavuje z ničivých srpnových povodní podél horské hranice mezi Nepálem a Čínou, při nichž zahynulo více než 1 400 lidí a tisíce dalších se stále pohřešují. Kancelář nepálského premiéra Balendry Šáha v pondělí oznámila ukončení pátracích a záchranných operací.

Úřady se místo toho soustředí na obnovu, včetně opravy silnic a mostů odříznutých povodněmi, a to zejména v odlehlých oblastech, kde poškozená infrastruktura ztěžuje dodávky pomoci.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.