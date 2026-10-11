Účet Volcaholic na síti X, který monitoruje přírodní katastrofy, s odkazem na místního činitele uvádí, že voda smetla 35 až 40 domů, 150 domů zaplavila a zničila šest mostů.
Deset lidí se podle tohoto zdroje pohřešuje. Národní úřad pro snižování dopadů přírodních katastrof a krizové řízení evakuoval vesničany a varoval ostatní, aby se přesunuli do bezpečnějších oblastí.
Příčinu náhlé povodně na toku Budhi Gandaki, který se vlévá do řeky Trišuli a je klíčovou vodní cestou v blízkosti hlavního města Káthmándú, úřady zjišťují.
Videa na sociálních sítích ukazují, jak domy a přístřešky smetá rozvodněná řeka tekoucí mezi vysokými horami. Není jasné, kolik malých vesnic v této horské oblasti bylo postiženo.
Příspěvky na sociálních sítích naznačují, že vládní varování vedlo k evakuaci v Arughatu, městečku ležícím na břehu řeky u dálnice spojující Káthmándú s ostatními částmi země.
Nepál se stále zotavuje z ničivých srpnových povodní podél horské hranice mezi Nepálem a Čínou, při nichž zahynulo více než 1 400 lidí a tisíce dalších se stále pohřešují. Kancelář nepálského premiéra Balendry Šáha v pondělí oznámila ukončení pátracích a záchranných operací.
Úřady se místo toho soustředí na obnovu, včetně opravy silnic a mostů odříznutých povodněmi, a to zejména v odlehlých oblastech, kde poškozená infrastruktura ztěžuje dodávky pomoci.