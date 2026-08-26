Blesková povodeň smetla celé vesnice. Nepál pohřešuje i stovky cizinců

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  15:18
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Snímek z kamery zachycuje lidi prchající před stěnou bláta a vody, která ničí...

Snímek z kamery zachycuje lidi prchající před stěnou bláta a vody, která ničí budovy v údolí na nepálsko-čínské hranici v Gyirongu v tibetské oblasti Číny. (26. srpna 2026) | foto: SOCIAL MEDIA/via REUTERS Reuters

Po bleskových povodních v nepálském okrese Nuwakot ve středu jsou některé...
Po bleskových povodních v nepálském okrese Nuwakot ve středu jsou některé...
Po bleskových povodních v nepálském okrese Nuwakot ve středu jsou některé...
Po bleskových povodních v nepálském okrese Nuwakot ve středu jsou některé...
12 fotografií
Pohraniční oblast mezi Nepálem a Tibetem zasáhly ničivé bleskové povodně a sesuvy půdy. Pohroma smetla celé vesnice, země hlásí mrtvé a stovky pohřešovaných, a to včetně cizinců. Zkázu ukazuje výběr fotografií.
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Témata: Nepál, povodeň, Tibet, sesuv

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